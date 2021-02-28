Чим замінити авокадо: нутриціологиня дала пораду

Авокадо містить дуже корисні речовини, але водночас є досить дорогим продуктом. Тому його можна замінити іншими, більш доступними продуктами.

Про це під час ефіру на телеканалі OBOZREVATEL розповіла нутриціологиня Наталія Дубовик. "Авокадо дуже дороге. Це дуже корисні жири для нашого організму, але його можна замінити насінням, вершковим маслом, волоським горіхом або якимось іншим", – зауважила вона.

Лікарка додала: якщо людина може дозволити собі купляти дорогі продукти, зокрема спаржу, авокадо чи цінні види горіхів, можна купувати ці продукти. Але щоб зекономити, різноманіття горіхів можна замінити одним лише волоським горіхом, який забезпечить подібний набір мікроелементів.

Дубовик розповіла, що поживним і водночас корисним може бути бутерброд із вершковим маслом. Але при цьому хліб має бути цільнозерновим чи з висівками, а масло – справжнім, тобто таким, в якому частка жиру дуже висока.

"Наприклад, якщо ви берете вершкове масло, то беріть звичайне вершкове масло 72%, 82%, 86%. Якщо ви берете хліб, то хліб повинен бути з висівками, цільнозерновий", – пояснила вона.

Можна використовувати й твердий сир, але й він має бути якісним, зауважила медикиня.

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що авокадо сприяє зниженню рівня холестерину в крові, нормалізує вагу та покращує зір.