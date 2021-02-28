Чем заменить авокадо: нутрициолог дала совет

Авокадо содержит очень полезные вещества, но одновременно является достаточно дорогим продуктом. Поэтому его можно заменить другими, более доступными продуктами.

Об этом во время эфира на телеканале OBOZREVATEL рассказала нутрициолог Наталья Дубовик. "Авокадо очень дорогое. Это очень полезные жиры для нашего организма, но его можно заменить семенами, сливочным маслом, грецким орехом или каким-то другим", – отметила она.

Врач добавила: если человек может позволить себе покупать дорогие продукты, в частности, спаржу, авокадо или ценные виды орехов, можно покупать эти продукты. Но чтобы сэкономить, многообразие орехов можно заменить одним только грецким орехом, который обеспечит подобный набор микроэлементов.

Дубовик рассказала, что питательным и одновременно полезным может быть бутерброд со сливочным маслом. Но при этом хлеб должен быть цельнозерновым или с отрубями, а масло – настоящим, то есть таким, в котором доля жира очень высока.

"Например, если вы берете сливочное масло, то берите обычное сливочное масло 72%, 82%, 86%. Если вы берете хлеб, то хлеб должен быть с отрубями, цельнозерновой", – пояснила она.

Можно использовать и твердый сыр, но и он должен быть качественным, заметила медик.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что авокадо способствует снижению уровня холестерина в крови, нормализует вес и улучшает зрение.