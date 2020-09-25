Дієтологиня розповіла, як кава призводить до зайвої ваги

Кава погіршує гіпофункцію щитовидної залози, і це одна з причин, чому деякі люди повніють або не можуть знизити вагу.

Як повідомила в Facebook дієтолог Тіана Фіалкова, всього кілька чашок кави в день (або одна банка Red Bull або 0,5 л коли) в стані розбалансувати роботу щитовидної залози, якщо вона – слабка ланка в організмі.

"За дослідженнями, надлишок кофеїну знижує активність основного гормону щитовидної залози – трийодтироніна (Т3). Це призводить до поступового уповільнення метаболізму. Звичайно, грає роль початковий стан щитовидної залози і системність/обсяг вживання кави", – зазначила вона.

Також, за словами Фіалкової, кофеїн є проблематичним ще в одній гормональній ланці.

"Особливо варто звернути увагу дівчатам, схильним до синдрому домінування естрогенів. Кофеїн збільшує перетворення тестостерону в естроген у печінці. Випиваючи 2 чашки кави в день, ви збільшуєте в організмі естрадіол на 60%", – розповіла дієтолог.

При цьому вона додала, що завжди все індивідуально і залежить від вихідного гормонального фону, швидкості метаболізму, ваги, запасу ферментів печінки для кофеїну, стану печінки, генетики.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог розповіла, скільки чашок кави можна випити за день.