Дієтологиня розповіла, як кава призводить до зайвої ваги
Кава погіршує гіпофункцію щитовидної залози, і це одна з причин, чому деякі люди повніють або не можуть знизити вагу.
Як повідомила в Facebook дієтолог Тіана Фіалкова, всього кілька чашок кави в день (або одна банка Red Bull або 0,5 л коли) в стані розбалансувати роботу щитовидної залози, якщо вона – слабка ланка в організмі.
"За дослідженнями, надлишок кофеїну знижує активність основного гормону щитовидної залози – трийодтироніна (Т3). Це призводить до поступового уповільнення метаболізму. Звичайно, грає роль початковий стан щитовидної залози і системність/обсяг вживання кави", – зазначила вона.
Також, за словами Фіалкової, кофеїн є проблематичним ще в одній гормональній ланці.
"Особливо варто звернути увагу дівчатам, схильним до синдрому домінування естрогенів. Кофеїн збільшує перетворення тестостерону в естроген у печінці. Випиваючи 2 чашки кави в день, ви збільшуєте в організмі естрадіол на 60%", – розповіла дієтолог.
При цьому вона додала, що завжди все індивідуально і залежить від вихідного гормонального фону, швидкості метаболізму, ваги, запасу ферментів печінки для кофеїну, стану печінки, генетики.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог розповіла, скільки чашок кави можна випити за день.