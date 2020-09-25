Диетолог рассказала, как кофе приводит к лишнему весу
Кофе усугубляет гипофункцию щитовидной железы, и это одна из причин, почему некоторые люди полнеют или не могут снизить вес.
Как сообщила в Facebook диетолог Тиана Фиалкова, всего несколько чашек кофе в день (или одна банка Red Bull или 0,5 л колы) в состоянии разбалансировать работу щитовидной железы, если она – слабое звено в организме.
"По исследованиям, избыток кофеина снижает активность основного гормона щитовидной железы – трийодтиронина (Т3). Это приводит к постепенному замедлению метаболизма. Конечно, играет роль исходное состояние щитовидной железы и системность/объем употребления кофе", – отметила она.
Также, по словам Фиалковой, кофеин является проблематичным еще в одном гормональном звене.
"Особенно стоит обратить внимание девушкам, склонным к синдрому доминирования эстрогенов. Кофеин увеличивает превращение тестостерона в эстроген в печени. Выпивая 2 чашки кофе в день, вы увеличиваете в организме эстрадиол на 60%", – рассказала диетолог.
При этом она добавила, что всегда все индивидуально и зависит от исходного гормонального фона, скорости метаболизма, веса, запаса ферментов печени для кофеина, состояния печени, генетики.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог рассказала, сколько чашек кофе можно выпить за день.