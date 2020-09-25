Диетолог рассказала, как кофе приводит к лишнему весу

Кофе усугубляет гипофункцию щитовидной железы, и это одна из причин, почему некоторые люди полнеют или не могут снизить вес.

Как сообщила в Facebook диетолог Тиана Фиалкова, всего несколько чашек кофе в день (или одна банка Red Bull или 0,5 л колы) в состоянии разбалансировать работу щитовидной железы, если она – слабое звено в организме.

"По исследованиям, избыток кофеина снижает активность основного гормона щитовидной железы – трийодтиронина (Т3). Это приводит к постепенному замедлению метаболизма. Конечно, играет роль исходное состояние щитовидной железы и системность/объем употребления кофе", – отметила она.

Также, по словам Фиалковой, кофеин является проблематичным еще в одном гормональном звене.

"Особенно стоит обратить внимание девушкам, склонным к синдрому доминирования эстрогенов. Кофеин увеличивает превращение тестостерона в эстроген в печени. Выпивая 2 чашки кофе в день, вы увеличиваете в организме эстрадиол на 60%", – рассказала диетолог.

При этом она добавила, что всегда все индивидуально и зависит от исходного гормонального фона, скорости метаболизма, веса, запаса ферментов печени для кофеина, состояния печени, генетики.

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог рассказала, сколько чашек кофе можно выпить за день.