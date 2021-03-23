Як уберегтися від гіповітамінозу в міжсезоння: важливі поради

Спеціалістка пояснила, що, рятуючись від гіповітамінозу, вживати мікроелементи в таблетках неефективно. Краще все отримувати з їжі.

Українська дієтологиня Світлана Фус поділилася в себе на сторінці в Instagram думками про весняний період і самопочуття людей у цей час. Вона зауважила, що багато хто скаржиться на гіповітаміноз, що виявляється в сонливості, безсиллі та інших неприємних відчуттях. Але на думку фахівця, розрекламовані пігулки мало чим допоможуть, і краще насичуватися вітамінами іншим шляхом.

Світлана Фус розповіла про гіповітаміноз instagram.com

"По-перше, вашому організму потрібні вітаміни й мікроелементи. І краще, якщо вони надходять із продуктами, а не в таблетках. По-друге, навесні ми можемо відчувати брак вітамінів, але не стільки через весняний період, як через виснаження організму дієтами або регулярне вживання шкідливої їжі", – написала в себе Фус.

Вона також додала, що люди, що стежать за харчуванням, навесні не відчувають на собі симптомів гіповітамінозу, і переживають такий період відмінно.

Як писав OBOZREVATEL раніше, фахівці розповіли, чи можна вживати в їжу гусячі яйця і кому цього краще не робити.