Пригодны ли гусиные яйца для потребления: специалисты пролили свет

Гусиные яйца отличаются от других не только по размеру, но и по некоторым параметрам химического состава.

Они характеризуются белой плотной скорлупой, а также – химическим составом. Как сообщает Fresheggsdaily.blog, одно такое яйцо эквивалентно трем куриным.

"Они по вкусу очень похожи на утиные, но немного более жирные и яичные. Их можно использовать так же, как и любые другие яйца, в кулинарии и выпечке", – добавляет источник.

Гусиные яйца в сравнении с куриными. Источник: Открытые источники

Из пользы от такого продукта нужно выделить улучшение баланса половых гормонов и активизацию работы головного мозга благодаря высокому уровню антиоксидантов в химическом составе яйца.

Что касается противопоказаний, нужно помнить о непереносимости продукта у некоторых людей. Стоит заметить, что у детей от них может быть непредсказуемая реакция, а еще не всем нравится специфический запах.

Каждое такое яйцо содержит примерно 266 килокалорий (куриное – 72 ккал). Оптимальное время для варки – около 15 минут, чтоб быть уверенным, что в блюде не будет палочек сальмонеллы.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что авокадо способствует снижению уровня холестерина в крови, нормализует вес и улучшает зрение.

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