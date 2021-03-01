Лікарка назвала продукт для зміцнення імунітету

Найголовнішим чинником зміцнення імунітету є здоровий кишківник та правильне харчування. Щоб підтримувати його, тричі на день слід вживати овочі.

Про це під час ефіру на телеканалі OBOZREVATEL розповіла нутріциологиня Наталія Дубовик. "Наш імунітет знаходиться у кишківнику. Для того щоб його підтримувати, потрібно їсти багато овочів. Не фруктів, а саме овочів, бо там є клітковина", – наголосила вона.

Медикиня порекомендувала вживати більше зелені і пояснила, чому вона настільки важлива.

"Я рекомендую вживати овочі тричі на день – на сніданок, на обід, на вечерю. Це може бути зелень. Вона дуже класно змушує кишківник працювати, вона збагачує його вітамінами, мінералами, макроелементами".

За словами Дубовик, кишківник "не любить" солодощі та мучне, тому цими продуктами не слід зловживати.

"Менше їсти солодкого, дріжджеподібного, хліба, булочок, випічки. Це повинно бути дозовано, тому що наш кишківник, на жаль, цього не любить", – сказала вона.

"Якщо у людини є проблеми з кишківником, то треба обов’язково звернутися до гастроентеролога і пролікуватися. Тому що кишківник – це єдиний орган в нашому організмі, в якому не те, що зберігається наш імунітет, а саме звідти нам по організму йдуть вітаміни, мінерали. Якщо там погане всмоктування цих речовин, про який імунітет ми взагалі можемо говорити?" – підсумувала вона.

Як писав OBOZREVATEL, раніше кулінарна експертка і кондитерка, фіналістка відомого шоу "МастерШеф" Наталія Левензон розповіла, як приготувати млинці без цукру й борошна.