Врач назвала продукт для укрепления иммунитета

Самым главным фактором укрепления иммунитета является здоровый кишечник и правильное питание. Чтобы поддерживать его, трижды в день следует употреблять овощи.

Об этом во время эфира на телеканале OBOZREVATEL рассказала нутрициолог Наталья Дубовик. "Наш иммунитет находится в кишечнике. Для того чтобы его поддерживать, нужно есть много овощей. Не фруктов, а именно овощей, потому что там есть клетчатка", – подчеркнула она.

Медик порекомендовала употреблять больше зелени и объяснила, почему она столь важна.

"Я рекомендую употреблять овощи три раза в день – на завтрак, на обед, на ужин. Это может быть зелень. Она очень классно заставляет кишечник работать, она обогащает его витаминами, минералами, макроэлементами".

По словам Дубовик, кишечник "не любит" сладости и мучное, поэтому этими продуктами не следует злоупотреблять.

"Меньше есть сладкого, дрожжеподобного, хлеба, булочек, выпечки. Это должно быть дозировано, потому что наш кишечник, к сожалению, этого не любит", – сказала она.

"Если у человека есть проблемы с кишечником, то надо обязательно обратиться к гастроэнтерологу и пролечиться. Потому что кишечник – это единственный орган в нашем организме, в котором не то, что хранится наш иммунитет, а именно оттуда нам по организму идут витамины, минералы. Если там плохое всасывание этих веществ, о каком иммунитете мы вообще можем говорить?" – подытожила она.

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