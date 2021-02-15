Домашня гранола. Покроковий рецепт приготування

У рубриці "Сніданок за 10 хвилин" редакція FoodOboz кожен день ділиться рецептами простих страв, на приготування яких у вас піде не більше десяти хвилин.

Не будемо брехати: приготування граноли забере у вас більше десяти хвилин, але головний плюс тут полягає в тому, що ви готуєте одразу багато, і таким чином ви один раз витрачаєте N-нну кількість часу на приготування, а потім увесь тиждень взагалі не переживаєте щодо сніданку: просто насипаєте в тарілку і їсте.

Ще один плюс цієї страви полягає в тому, що тут можна нескінченно "грати" з інгредієнтами: можна брати будь-яке насіння (кунжутне, гарбузове, соняшникове або який-небудь мікс) і горіхи (волоські, мигдаль, кеш'ю, фундук та інші), а при подачі заправляти йогуртом або молоком і будь-якими ягодами і фруктами. Таким чином, на вашому столі щодня буде абсолютно новий сніданок.

У гранолі можна нескінченно "грати" з інгредієнтами. unsplash.com

Знадобиться:

вівсяні пластівці – 3 ст. л.

насіння – 3 ст. л.

горіхи – 2 ст. л.

сушені ягоди – 2 ст. л.

мед – 2 ст. л.

олія – 1 ст. л.

кориця – за бажанням

йогурт або молоко – для подачі

свіжі ягоди і фрукти – для подачі

Як готувати:

Горіхи подробити. Викласти в глибоку миску, змішати з вівсянкою, насінням і сушеними ягодами. В окремій мисці змішати мед і олію. За бажанням додати корицю. Залити медовою заправкою суху суміш і добре перемішати. Суміш схопиться грудочками, які треба розбити. Викласти суміш на деко, застелене пергаментом. Поставити в нагріту до 180 градусів духовку. Запікати 15-20 хвилин, періодично дістаючи з духовки і перемішуючи. Мішати потрібно обов'язково, інакше підгорить. Готову гранола остудити, перекласти в банку з щільною кришкою і зберігати в холодильнику або в сухому місці. Подавати з молоком або йогуртом. За бажанням можна додавати шоколад, сухофрукти чи будь-які сезонні свіжі фрукти та ягоди.

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