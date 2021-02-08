Як правильно чистити яйця, щоб шкаралупа не кришилася

Варені яйця, здавалося б, максимально проста страва: залив водою, відварив – і готово. Але от коли справа доходить до чищення, починають виникати запитання, найголовніше з яких полягає в тому, що треба робити, щоб чистити яйця легко і невимушено, щоб шкаралупа не кришилася, а білок залишався рівним і гладеньким?

Якогось єдиного способу швидко і легко почистити варені яйця немає. Умільці з інтернету пропонують варити яйця із содою, качати їх по столу, щоб шкаралупа як слід потріскалася, видувати ротом або ж трясти їх у банці або склянці з водою (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Редакція FoodOboz вважає, що головне тут не сам спосіб очищення яєць, а маніпуляції, які ви проводите до, під час і після варіння. Отже, що необхідно робити, щоб легко почистити варені яйця?

Варити "старі" яйця. Не знаємо, в курсі ви чи ні, але свіжі яйця завжди погано чистяться. Найкраще варити (і, відповідно, чистити) яйця, які зберігалися щонайменше тиждень. Правда, це стосується лише домашніх органічних яєць. Яйця з магазину можна варити в будь-який день.

Опускати яйця лише в окріп. Багато хто заливає сирі яйця холодною водою і після цього ставить їх на плиту. Нічого страшного в цьому методі немає, хіба що білок у такому разі нагрівається повільніше і встигає прилипнути до оболонки під шкаралупою. Для того, щоб шкаралупа не кришилася, коли ви почнете чистити яйця, кладіть їх уже в окріп і після повторного закипання зменште вогонь і варіть ще 10 хвилин.

Покласти готові яйця в крижану воду. Після того, як яйця зваряться, залийте їх крижаною водою (або ще краще – покладіть у миску з холодною водою і льодом). Потримайте їх хвилин 15-20, і лише після цього починайте чистити.

Вдарити яйця перед тим, як покласти їх у холодну воду. Напевно, ви помічали, що тріснуті яйця легше чистяться. Вся справа у воді, яка заходить під шкаралупу – вона відшаровує плівку від білка і яйця легше чистяться. Тому спочатку треба надбити яйце, а потім покласти в холодну воду.

Чистити під проточною водою. Якщо ви дотримувалися всіх вищевказаних правил, але шкаралупа все одно прилипає, спробуйте спробуйте почистити яйця під сильним струменем холодної води.

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