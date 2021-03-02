Джем і цукати з бананової шкірки: два прості рецепти

Чи знаєте ви, що бананові шкірки можна їсти? Якщо так, вітаємо. Можете гортати сторінку одразу до рецепта джему й цукатів.

Якщо ні, влаштовуйтеся зручніше: зараз ви дізнаєтеся дещо нове і цікаве (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Використання бананової шкірки ідеально лягає в концепцію zero waste: набір принципів, спрямованих на те, щоб звести до мінімуму кількість сміття на землі. Користі в шкірці стільки ж, як і в самих бананах: тобто в ній містяться вітаміни В6 і С, марганець, калій, магній, рибофлавін і багато іншого.

Тому шкірку можна спокійно їсти. Щоправда, не сирою – вона банально несмачна. А ось якщо приготувати з неї джем або цукати, повірте, ви будете в захваті.

Важливий момент: банани для варення і цукатів треба купувати лише яскраво-жовті, однорідного кольору, без найменших чорних крапок і будь-яких вад.

Тепер шкірки від бананів можна не викидати. iStock

Джем з бананової шкірки

Джем із бананових шкірочок стане чудовим доповненням до млинців, оладок і панкейків. Радимо ще мазати його на тости, а також подавати до сиру і спробувати з паштетом.

Знадобиться:

банан – 5 шт.

апельсиновий сік – 300 мл

вода – 300 мл

сік лимона – 80 мл

цукор – 450 г

Як готувати:

Банан почистити, м'якоть відкласти вбік. Шкірки нарізати дрібними смужками, хвостики видалити. Залити теплою водою на годину, потім злити воду, залити новою і поставити на плиту варитися на 15 хвилин. Повторити процедуру ще двічі. Зварити сироп із води, соку апельсина й цукру. Коли сироп почне густішати, викласти в нього вже відварені шкірки, додати лимонний сік. Довести до кипіння і варити 20 хвилин.

Бананові цукати мають не надто апетитний вигляд, зате на смак схожі на фініки. thecabincountess.com

Цукати з бананової шкірки

Солодкі й трохи терпкі, темно-коричневого кольору – бананові цукати стануть чудовим перекусом або доповненням до чаю. Не будемо казати, що це корисний смаколик, оскільки готуються вони з великою кількістю цукру. Скажемо лише, що смак бананових цукатів чимось подібний до фініків.

Знадобляться:

бананові шкірки – 6 шт.

цукор – 300 г

Хвостики відрізати, шкірку нарізати довгими смужками завширшки близько сантиметра. Обдати шкурки окропом – це необхідно, щоб продезінфікувати і позбутися від воску, яким покривають банани. Підсушити шкірку після цієї процедури, смужки мають бути повністю сухими. Скласти шкірки в каструлю, засипати цукром і довести до кипіння на маленькому вогні, постійно помішуючи. Цукор має повністю розчинитися. Карамельну суміш залишити настоюватися добу. Наступного дня процедуру повторити: нагріти на мінімальному вогні і залишити настоюватися. Повторювати цю процедуру ще 6 днів. Через тиждень відокремити шкурки від сиропу, викласти на пергамент і просушити за кімнатної температури кілька днів, періодично перевертаючи.

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