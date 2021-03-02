Джем і цукати з бананової шкірки: два прості рецепти
Чи знаєте ви, що бананові шкірки можна їсти? Якщо так, вітаємо. Можете гортати сторінку одразу до рецепта джему й цукатів.
Якщо ні, влаштовуйтеся зручніше: зараз ви дізнаєтеся дещо нове і цікаве (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Використання бананової шкірки ідеально лягає в концепцію zero waste: набір принципів, спрямованих на те, щоб звести до мінімуму кількість сміття на землі. Користі в шкірці стільки ж, як і в самих бананах: тобто в ній містяться вітаміни В6 і С, марганець, калій, магній, рибофлавін і багато іншого.
Тому шкірку можна спокійно їсти. Щоправда, не сирою – вона банально несмачна. А ось якщо приготувати з неї джем або цукати, повірте, ви будете в захваті.
Важливий момент: банани для варення і цукатів треба купувати лише яскраво-жовті, однорідного кольору, без найменших чорних крапок і будь-яких вад.
Джем з бананової шкірки
Джем із бананових шкірочок стане чудовим доповненням до млинців, оладок і панкейків. Радимо ще мазати його на тости, а також подавати до сиру і спробувати з паштетом.
Знадобиться:
банан – 5 шт.
апельсиновий сік – 300 мл
вода – 300 мл
сік лимона – 80 мл
цукор – 450 г
Як готувати:
Банан почистити, м'якоть відкласти вбік. Шкірки нарізати дрібними смужками, хвостики видалити.
Залити теплою водою на годину, потім злити воду, залити новою і поставити на плиту варитися на 15 хвилин. Повторити процедуру ще двічі.
Зварити сироп із води, соку апельсина й цукру. Коли сироп почне густішати, викласти в нього вже відварені шкірки, додати лимонний сік. Довести до кипіння і варити 20 хвилин.
Цукати з бананової шкірки
Солодкі й трохи терпкі, темно-коричневого кольору – бананові цукати стануть чудовим перекусом або доповненням до чаю. Не будемо казати, що це корисний смаколик, оскільки готуються вони з великою кількістю цукру. Скажемо лише, що смак бананових цукатів чимось подібний до фініків.
Знадобляться:
бананові шкірки – 6 шт.
цукор – 300 г
Хвостики відрізати, шкірку нарізати довгими смужками завширшки близько сантиметра. Обдати шкурки окропом – це необхідно, щоб продезінфікувати і позбутися від воску, яким покривають банани.
Підсушити шкірку після цієї процедури, смужки мають бути повністю сухими.
Скласти шкірки в каструлю, засипати цукром і довести до кипіння на маленькому вогні, постійно помішуючи. Цукор має повністю розчинитися.
Карамельну суміш залишити настоюватися добу. Наступного дня процедуру повторити: нагріти на мінімальному вогні і залишити настоюватися. Повторювати цю процедуру ще 6 днів.
Через тиждень відокремити шкурки від сиропу, викласти на пергамент і просушити за кімнатної температури кілька днів, періодично перевертаючи.
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