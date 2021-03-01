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Як приготувати тірамісу: простий рецепт італійського десерту

3.8т
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Ресторатор Савелій Лібкін – символ Одеси та одеської кухні. Навряд чи знайдеться бодай одна людина, яка приїхавши до Одеси, не відвідав би принаймні один з його закладів.

Сава обожнює готувати і часто ділиться рецептами своїх фірмових страв. Читачам OBOZREVATEL ресторатор розповідає, як приготувати італійський десерт тірамісу – за його словами, впоратися з цією стравою зможе будь-який чоловік, який захоче потішити свою жінку на 8 березня.

"Якщо ви думаєте, що цей легендарний десерт підвладний лише дипломованим італійським кухарям, то я маю вас переконати в іншому. Трохи повозитися, звісна річ, вам доведеться, але чого не зробиш заради коханої", – каже Лібкін.

Перед подачею посипати тірамісу просіяним какао.

Перед подачею посипати тірамісу просіяним какао. Джерело: фото надане прес-службою Сави Лібкіна.

фото надане прес-службою Сави Лібкіна.

Знадобиться:

  • свіжі яйця – 3 шт.

  • жовток – 1 шт.

  • цукор – 100 г

  • маскарпоне – 500 г

  • готове печиво "Савоярді" – 300 г

  • еспресо – 250 мл

  • коньяк – 50 мл

  • какао – на смак

  • сіль – дрібка

Як готувати:

  1. Приготувати каву. Коли еспресо буде готовий, додати ложку цукру і дати напою остигнути в невеликій мисці. Влити в каву коньяк.

  2. Білки відокремити від жовтків. Окремо збити жовтки з трьома столовими ложками цукру.

  3. Додати маскарпоне у збиті жовтки з цукром, перемішуючи знизу вгору, щоб суміш не осіла. Важливий момент: використовуйте жовтки і маскарпоне кімнатної температури.

  4. Білки охолодити. Додати в них дрібку солі. Збити білки до щільної піни і додати в них крем з маскарпоне, обережно перемішуючи знизу вгору.

  5. Зібрати тірамісу в керамічному або скляному лотку, чергуючи шари крему з печивом "Савоярді", просоченим кавою з коньяком. Накрити лоток листом пергаменту і дати йому постояти кілька годин у холодильнику.

  6. Перед подачею на стіл посипати тірамісу просіяним какао.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як приготувати камбалу з томатами в оливковій олії – типову одеську страву за рецептом Савелія Лібкіна.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Особа
Савва Лібкін
Тег
рецепт
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