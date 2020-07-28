Експерти розповіли про переваги вживання шоколаду

Експерти Іспанської асоціації солодощів заявили, що вживання шоколаду поліпшує пам'ять, захищає шкіру від сонця та запобігає серцево-судинним захворюванням.

Водночас рекомендується вибирати продукцію з високим вмістом какао, оскільки в ній менше молока і цукру, а, отже, нижча кількість калорій, повідомляє lavanguardia.com.

Шоколад сприяє поліпшенню настрою

"100% какао – це повноцінна їжа, яка містить білки, вуглеводи і корисні жири", – каже Сантьяго Перальта, засновник компанії "Pacari Chocolate".

Антиоксиданти, які присутні в темному шоколаді (поліфеноли, флавоноїди і катехіни), допомагають регулювати артеріальний тиск, захищають шкіру від сонячних променів і протидіють клітинному старінню. Висока кількість магнію важлива для передачі нервових імпульсів, формування кісток і зміцнення м'язів, що особливо необхідно враховувати тим, хто регулярно виконує фізичні навантаження.

Крім того, шоколад створює відчуття благополуччя і гарного настрою, оскільки сприяє виділенню серотоніну. Також завдяки теоброміну – алкалоїду, схожому на кофеїн, він стимулює центральну нервову систему і поліпшує пам'ять.

Незважаючи на чутливість цього продукту до високих температур, особливо в літню пору, з нього можна робити освіжаючі та поживні десерти, муси, морозиво або смузі.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про користь мигдалю і волоських горіхів. Вони багаті на поживні речовини, які сприяють контролю рівня цукру в крові, зниженню ваги, а також здоров'ю серця і мозку.