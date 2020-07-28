Эксперты рассказали о преимуществах употребления шоколада

Эксперты Испанской ассоциации сладостей заявили, что употребление шоколада улучшает память, защищает кожу от солнца и предотвращает сердечно-сосудистые заболевания.

При этом рекомендуется выбирать продукцию с высоким содержанием какао, так как в ней меньше молока и сахара, а, следовательно, более низкое количество калорий, сообщает lavanguardia.com.

Шоколад способствует улучшению настроения

"100 % какао – это полноценная пища, содержащая белки, углеводы и полезные жиры", – говорит Сантьяго Перальта, основатель компании "Pacari Chocolate".

Антиоксиданты, которые присутствуют в темном шоколаде (полифенолы, флавоноиды и катехины), помогают регулировать артериальное давление, защищают кожу от солнечных лучей и противодействуют клеточному старению. Высокое количество магния важно для передачи нервных импульсов, формирования костей и укрепления мышц, что особенно необходимо учитывать тем, кто регулярно выполняет физические нагрузки.

Кроме того, шоколад создает ощущение благополучия и хорошего настроения, поскольку способствует выделению серотонина. Также благодаря теобромину – алкалоиду, похожему на кофеин, он стимулирует центральную нервную систему и улучшает память.

Несмотря на чувствительность этого продукта к высоким температурам, особенно в летнее время, из него можно делать освежающие и питательные десерты, муссы, мороженое или смузи.

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