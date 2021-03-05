Вечеря за 30 хвилин: паста з куркою і гострими ковбасками

Для того щоб приготувати вечерю за пів години, не обов'язково бути Джеймі Олівером. Впоратися з таким завданням може будь-хто, аби було бажання.

У рубриці "Вечеря за 30 хвилин" редакція FoodOboz продовжує ділитися максимально простими стравами, приготувати які здатна навіть малолітня дитина. Сьогодні ми розповідаємо, як приготувати пасту з куркою і гострими ковбасками чорізо – рецептом цієї страви на своїй сторінці в Instagram поділився відомий шеф-кухар і суддя телепроєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Знадобиться:

паста – 60 г

сир Чеддер – 100 г

сир Емменталь – 100 г

чорізо – 40 г

варена курка – 150 г

оливкова олія – 1 ст. л.

борошно – 20 г

молоко або вершки – 250 мл

порошок чилі – 1/2 ч.л.

сіль – на смак

Як готувати:

На розігріту пательню додати оливкову олію та чорізо. Обсмажити. Додати борошно, влити молоко або вершки. Смажити на повільному вогні, постійно помішуючи. Слідкуйте, щоб в масі не було грудочок. Додати чилі, сир Емменталь, відварену курку, перемішати. Макарони відварити до стану al dente. Додати їх у готовий соус на сковорідці. Трохи протушкувати, викласти в форму для випікання. Додати води, добре перемішати, засипати тертим сиром Чеддер. Відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин. Подавати гарячими, прикрасивши зеленню.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що 49-річний Ектор Хіменес-Браво у підлітковому віці тричі намагався накласти на себе руки, оскільки надто переживав через тиск родини.