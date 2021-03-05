Ужин за 30 минут: паста с курицей и острыми колбасками
Для того, чтобы приготовить ужин за полчаса, необязательно быть Джейми Оливером. Справиться с такой задачей может любой, было бы желание.
В рубрике "Ужин за 30 минут" редакция FoodOboz продолжает делиться максимально простыми блюдами, приготовить которые способен даже малолетний ребенок. Сегодня мы рассказываем, как приготовить пасту с курицей и острыми колбасками чоризо – рецептом этого блюда на своей страничке в Instagram поделился известный шеф-повар и судья телепроекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво (чтобы посмотреть видео, доскоролльте новость до конца).
Понадобится:
паста – 60 г
сыр Чеддер – 100 г
сыр Эмменталь – 100 г
чоризо – 40 г
вареная курица – 150 г
оливковое масло – 1 ст. л.
мука – 20 г
молоко или сливки – 250 мл
порошок чили – 1/2 ч.л.
соль – по вкусу
Как готовить:
На разогретую сковороду добавить оливковое масло и чоризо. Обжарить.
Добавить муку, влить молоко или сливки. Жарить на медленном огне, постоянно помешивая. Следите, чтобы в массе не было комочков.
Добавить чили, сыр Эмменталь, отваренную курицу, перемешать.
Макароны отварить до состояния al dente. Добавить их в готовый соус на сковороде. Немного протушить, выложить в форму для выпекания.
Добавить воды, хорошо перемешать, засыпать тертым сыром Чеддер. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
Подавать горячими, украсив зеленью.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что 49-летний Эктор Хименес-Браво в подростковом возрасте три раза пытался покончить с собой, так как сильно переживал из-за давления семьи.