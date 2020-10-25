Рецепти маринованих грибів: п'ять швидких і простих варіантів закуски

Марина Гонтар FoodOboz 07:25, 25.10.2020

Осінь – час грибів, а також різних закусок і солінь з ними. OBOZREVATEL пропонує п'ять смачних і головне – швидких рецептів маринованих грибів: з часником, з перцем, а також маленькі, на закуску.

Мариновані гриби "до шашлику"

Цей миттєвий рецепт грибів підійде і до шашлику через свою прянощі, і до обіднього столу в якості смачного доповнення.

Інгредієнти:

  • сіль 2 ч.л

  • цукор 2 ч.л.

  • лавровий лист 3 шт.

  • часник 6 зубчиків

  • перець духмяний горошком

  • оцет 9%

  • рослинна олія

  • вода

  • печериці свіжі

Приготування: Гриби перш за все, добре промиваєте, якщо серед них є великі – розрізаєте навпіл, після чого складіть в каструлю. У мисці змішайте воду, оцет, рослинну олію, сіль, цукор, перець і лавровий лист. Часник розрізаєте на 2-3 частини і додаєте туди ж. Потім виливаєте маринад на гриби і доводити до кипіння. Після цього варіть на слабкому вогні чотири хвилини, зніміть з вогню і остудіть. Після повного охолодження можна перекладати в миску або в банку для закачування.

Мариновані гриби до шашлику
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Мариновані гриби з часником

Цей рецепт відрізняється тим, що крім смаку до страви додасться і пряний аромат часнику.

Інгредієнти:

  • печериці - 500 г

  • рафінована соняшникова олія - 50 мл

  • столовий оцет - 2 ст. л.

  • чорний перець горошком - 10 шт.

  • цукор - 1 ч. л.

  • лавровий лист - 2 шт.

  • часник - 3 часточки

  • вода - 50 мл.

  • сіль - 1 ч. л.

Приготування: в першу чергу, промиваєте гриби, але залишаєте цілими. У каструлю вливаєте воду, оцет, додаєте сіль, лавровий лист, перець і цукор. Потім крупно розрізані часник і соняшникову олію. Перемішуєте, додаєте гриби і ставите варити. Після цього чекаєте закипання і варіть п'ять хвилин. Потім залишити до охолодження.

Гриби гострі
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Мариновані гриби "гострі"

Цей рецепт підійде для любителів гострих і пряних закусок.

Інгредієнти:

  • гриби – 1 кг

  • вода – 1 л.

  • кухонна сіль – 3 ст. л.

  • цукор – 1 ч. л.

  • чорний перець горошком – 7 шт.

  • лавровий лист – 4 шт.

  • гвоздика – 5 гілочок

  • кориця – 1 паличка

  • кардамон – 5 стручків

  • насіння кропу (сухі) – 2 ч. л.

  • оцет 9% - 100 мл

  • насіння гірчиці – 1.5 ст. л.

Приготування: Гриби очищаєте, промиваєте і заливаєте водою, після чого проварюєте його 15 хвилин і зливаєте воду. Потім знову промиваєте і заливаєте 1,5 літра води, дати закипіти і додати 200 грамів солі. Потім варите ще 20 хвилин. За цей час змішайте корицю, лавровий лист, гірчицю, кріп, кардамон, перець і гвоздику. Маринад доводите до кипіння, потім додаєте гриби, після цього – цукровий пісок і оцет. Залишаєте на маленькому вогні на сім хвилин, а потім виключаєте і чекаєте, поки гриби охолонуть.

Гриби мариновані з часником
gribowiki.ru

Мариновані гриби "Хвилинка"

Ці гриби можна приготувати буквально за 10 хвилин – ідеальний варіант для тих, хто не хоче морочитися.

Інгредієнти:

  • печериці – 500 гр

  • рослинне масло - 150 гр

  • яблучний оцет 6% - 100 гр

  • часник - три зубчики

  • сіль - 1 ч.л.

  • цукор - 2 ч.л.

  • лавровий лист - 4 шт

  • перець - суміш

  • зерна гірчиці;

  • сухий орегано.

Приготування: Гриби миєте. Потім в окремій каструлі змішуєте масло, оцет, сіль, цукор, часник, спеції для маринаду. Викладаєте гриби в сковороду, видавлюєте туди часник і перемішують. Накривайте кришкою і поставте на середній вогонь, через хвилину заливаєте маринад, перемішайте і варіть ще 4-5 хвилин.

Гриби хвилинка
sovetclub.ru

Гриби "Малютка"

Для цієї страви варто вибрати гриби маленького розміру.

Інгредієнти:

  • печериці 1 кг

  • рослинне масло 80 г

  • оцет 9% 100 г

  • вода 100 мл

  • сіль 1 ст.л.

  • цукор 1,5 ст.л.

  • коріандр 1 ч.л.

  • гірчиця 1 ст.л.

  • цибуля 1-2 шт

  • часник 6-7

  • перець духмяний 8 шт

  • перець чорний 10-20 горошин

  • лавровий лист 2-3 шт

Приготування: Маленькі грибочки покладіть в каструлю, потім цибулю. Всі спеції і цибулю додаєте в каструлю, додати 100 мл. води і 80 мл. рослинного масла. Варіть на повільному вогні – доведіть до кипіння, потім залишаєте на 6-7 хвилин.

Гриби мариновані
gorchev.spb.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, гриби можна за зиму заморожувати. Однак важливо знати кілька головних нюансів, які можуть вплинути на зберігання і структуру продукту.

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