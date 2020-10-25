Рецепты маринованных грибов: пять быстрых и простых вариантов закуски
Осень – время грибов, а также различных закусок и солений с ними. OBOZREVATEL предлагает пять вкусных и главное – быстрых рецептов маринованных грибов: с чесноком, с перцем, а также маленькие, на закуску.
Маринованные грибы "к шашлыку"
Этот мгновенный рецепт грибов подойдет и к шашлыку из-за своей пряности, и к обеденному столу в качестве вкусного дополнения.
Ингредиенты:
соль 2 ч.л
сахар 2 ч.л
лавровый лист 3 шт.
чеснок 6 зубчиков
перец душистый горошком
уксус 9%
растительное масло
вода
шампиньоны свежие
Приготовление: Грибы прежде всего, хорошо промываете, если среди них есть крупные – разрезаете пополам, после чего сложите в кастрюлю. В миске смешайте воду, уксус, растительное масло, соль, сахар, перец и лавровый лист. Чеснок разрезаете на 2-3 части и добавляете туда же. Затем выливаете маринад на грибы и доводите до кипения. После этого варите на слабом огне четыре минуты, снимите с огня и остудите. После полного остывания можно перекладывать в миску или в банку для закатки.
Маринованные грибы с чесноком
Этот рецепт отличается тем, что помимо вкуса к блюду добавится и пряный аромат чеснока.
Ингредиенты:
шампиньоны - 500 г
рафинированное подсолнечное масло - 50 мл
столовый уксус - 2 ст. л.
черный перец горошком - 10 шт.
сахар - 1 ч. л.
лавровый лист - 2 шт.
чеснок - 3 дольки
вода - 50 мл.
соль - 1 ч. л.
Приготовление: в первую очередь, промываете грибы, но оставляете целыми. В кастрюлю вливаете воду, уксус, добавляете соль, лавровый лист, перец и сахар. Затем крупно разрезанные чеснок и подсолнечное масло. Перемешиваете, добавляете грибы и ставите варить. После этого дожидаетесь закипания и варите пять минут. Затем оставить до остывания.
Маринованные грибы "острые"
Этот рецепт подойдет для любителей острых и пряных закусок.
Ингредиенты:
грибы – 1 кг
вода – 1 л.
поваренная соль – 3 ст. л.
сахар – 1 ч. л.
чёрный перец горошком – 7 шт.
лавровый лист – 4 шт.
гвоздика – 5 веточек
корица – 1 палочка
кардамон – 5 стручков
семена укропа (сухие) – 2 ч. л.
уксус 9% — 100 мл
семена горчицы – 1.5 ст. л.
Приготовление: Грибы очищаете, промываете и заливаете водой, после чего провариваете его 15 минут и сливаете воду. Затем вновь промываете и заливаете 1,5 литра воды, дать закипеть и добавить 200 граммов соли. Затем варите еще 20 минут. За это время смешайте корицу, лавровый лист, горчицу, укроп, кардамон, перец и гвоздику. Маринад доводите до кипения, затем добавляете грибы, после этого – сахарный песок и уксус. Оставляете на маленьком огне на семь минут, а затем выключаете и дожидаетесь, пока грибы остынут.
Маринованные грибы "Минутка"
Эти грибы можно приготовить буквально за 10 минут – идеальный вариант для тех, кто не хочет заморачиваться.
Ингредиенты:
шампиньоны – 500 гр
растительное масло - 150 гр
яблочный уксус 6% - 100 гр
чеснок - три зубчика
соль - 1 ч.л.
сахар - 2 ч.л.
лавровый лист - 4 шт
перец - смесь
зерна горчицы;
сухой орегано.
Приготовление: Грибы моете. Затем в отдельной кастрюле смешиваете масло, уксус, соль, сахар, чеснок, специи для маринада. Выкладываете грибы в сковороду, выдавливаете туда чеснок и перемешиваете. Накрывайте крышкой и поставьте на средний огонь, через минуту заливаете маринад, перемешайте и варите еще 4-5 минут.
Грибы "Малютки"
Для этого блюда стоит выбрать грибы маленького размера.
Ингредиенты:
шампиньоны 1 кг
растительное масло 80 г
уксус 9% 100 г
вода 100 мл
соль 1 ст.л.
сахар 1,5 ст.л.
кориандр 1 ч.л.
горчица 1 ст.л.
лук 1-2 шт
чеснок 6-7
перец душистый 8 шт
перец черный 10-20 горошин
лавровый лист 2-3 шт
Приготовление: Маленькие грибочки положите в кастрюлю, затем лук. Все специи и лук добавляете в кастрюлю, добавить 100 мл. воды и 80 мл. растительного масла. Варите на медленном огне – доведите до кипения, затем оставляете на 6-7 минут.
Как сообщал OBOZREVATEL, грибы можно за зиму замораживать. Однако важно знать несколько главных нюансов, которые могут повлиять на хранение и структуру продукта.