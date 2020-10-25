Рецепты маринованных грибов: пять быстрых и простых вариантов закуски

Осень – время грибов, а также различных закусок и солений с ними. OBOZREVATEL предлагает пять вкусных и главное – быстрых рецептов маринованных грибов: с чесноком, с перцем, а также маленькие, на закуску.

Маринованные грибы "к шашлыку"

Этот мгновенный рецепт грибов подойдет и к шашлыку из-за своей пряности, и к обеденному столу в качестве вкусного дополнения.

Ингредиенты:

соль 2 ч.л

сахар 2 ч.л

лавровый лист 3 шт.

чеснок 6 зубчиков

перец душистый горошком

уксус 9%

растительное масло

вода

шампиньоны свежие

Приготовление: Грибы прежде всего, хорошо промываете, если среди них есть крупные – разрезаете пополам, после чего сложите в кастрюлю. В миске смешайте воду, уксус, растительное масло, соль, сахар, перец и лавровый лист. Чеснок разрезаете на 2-3 части и добавляете туда же. Затем выливаете маринад на грибы и доводите до кипения. После этого варите на слабом огне четыре минуты, снимите с огня и остудите. После полного остывания можно перекладывать в миску или в банку для закатки.

Маринованные грибы к шашлыку www.nastroy.net

Маринованные грибы с чесноком

Этот рецепт отличается тем, что помимо вкуса к блюду добавится и пряный аромат чеснока.

Ингредиенты:

шампиньоны - 500 г

рафинированное подсолнечное масло - 50 мл

столовый уксус - 2 ст. л.

черный перец горошком - 10 шт.

сахар - 1 ч. л.

лавровый лист - 2 шт.

чеснок - 3 дольки

вода - 50 мл.

соль - 1 ч. л.

Приготовление: в первую очередь, промываете грибы, но оставляете целыми. В кастрюлю вливаете воду, уксус, добавляете соль, лавровый лист, перец и сахар. Затем крупно разрезанные чеснок и подсолнечное масло. Перемешиваете, добавляете грибы и ставите варить. После этого дожидаетесь закипания и варите пять минут. Затем оставить до остывания.

Грибы острые poradnuk.com

Маринованные грибы "острые"

Этот рецепт подойдет для любителей острых и пряных закусок.

Ингредиенты:

грибы – 1 кг

вода – 1 л.

поваренная соль – 3 ст. л.

сахар – 1 ч. л.

чёрный перец горошком – 7 шт.

лавровый лист – 4 шт.

гвоздика – 5 веточек

корица – 1 палочка

кардамон – 5 стручков

семена укропа (сухие) – 2 ч. л.

уксус 9% — 100 мл

семена горчицы – 1.5 ст. л.

Приготовление: Грибы очищаете, промываете и заливаете водой, после чего провариваете его 15 минут и сливаете воду. Затем вновь промываете и заливаете 1,5 литра воды, дать закипеть и добавить 200 граммов соли. Затем варите еще 20 минут. За это время смешайте корицу, лавровый лист, горчицу, укроп, кардамон, перец и гвоздику. Маринад доводите до кипения, затем добавляете грибы, после этого – сахарный песок и уксус. Оставляете на маленьком огне на семь минут, а затем выключаете и дожидаетесь, пока грибы остынут.

Грибы маринованные с чесноком gribowiki.ru

Маринованные грибы "Минутка"

Эти грибы можно приготовить буквально за 10 минут – идеальный вариант для тех, кто не хочет заморачиваться.

Ингредиенты:

шампиньоны – 500 гр

растительное масло - 150 гр

яблочный уксус 6% - 100 гр

чеснок - три зубчика

соль - 1 ч.л.

сахар - 2 ч.л.

лавровый лист - 4 шт

перец - смесь

зерна горчицы;

сухой орегано.

Приготовление: Грибы моете. Затем в отдельной кастрюле смешиваете масло, уксус, соль, сахар, чеснок, специи для маринада. Выкладываете грибы в сковороду, выдавливаете туда чеснок и перемешиваете. Накрывайте крышкой и поставьте на средний огонь, через минуту заливаете маринад, перемешайте и варите еще 4-5 минут.

Грибы минутка sovetclub.ru

Грибы "Малютки"

Для этого блюда стоит выбрать грибы маленького размера.

Ингредиенты:

шампиньоны 1 кг

растительное масло 80 г

уксус 9% 100 г

вода 100 мл

соль 1 ст.л.

сахар 1,5 ст.л.

кориандр 1 ч.л.

горчица 1 ст.л.

лук 1-2 шт

чеснок 6-7

перец душистый 8 шт

перец черный 10-20 горошин

лавровый лист 2-3 шт

Приготовление: Маленькие грибочки положите в кастрюлю, затем лук. Все специи и лук добавляете в кастрюлю, добавить 100 мл. воды и 80 мл. растительного масла. Варите на медленном огне – доведите до кипения, затем оставляете на 6-7 минут.

Грибы маринованные gorchev.spb.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, грибы можно за зиму замораживать. Однако важно знать несколько главных нюансов, которые могут повлиять на хранение и структуру продукта.