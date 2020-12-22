Імбирні пряники: рецепт на розпушувачі
ІНГРЕДІЄНТИ:
Тісто:
100 гр. цукру (для карамелі)
200 гр. цукру
100 мл води (окропу)
80 гр. вершкового масла
10 гр. розпушувача подвійної дії
10 гр. кориці
10 гр. порошку імбиру
1 гр. гвоздики
40 гр. жовтки
500 гр. борошна
Айсінг:
30 гр. білка
200 гр. цукрової пудри
5 мл води + 1 гр лимонної кислоти
Приготування:
Крок 1
Готуємо тісто для пряників. У сотейник засипаємо 100 г цукру - готуємо карамель.
"Для приготування карамелі вибирайте сотейник з товстим дном".
Крок 2
Доводимо карамель до темно-коричневого кольору.
Крок 3
Заливаємо окріп, додаємо цукор, що залишився.
Крок 4
Додаємо вершкове масло, тримаємо на слабкому вогні до розчинення цукру.
Крок 5
Охолоджуємо до температури 50° С, додаємо жовтки.
Крок 6
Змішуємо борошно, розпушувач подвійної дії з винним каменем і спеції.
Крок 7
Додаємо сухі інгредієнти до основної маси.
Крок 8
Вимішуємо, обертаємо тісто в плівку, прибираємо в холодильник на ніч.
Крок 9
Розкачуємо тісто завтовшки 0,8-1 см, вирізаємо необхідною формою.
Крок 10
Випікаємо при температурі 180° С 10-12 хвилин.
Крок 11
Готуємо айсінг для пряників. Розчиняємо лимонну кислоту у воді, з'єднуємо з білком і цукровою пудрою.
"За бажанням можна використовувати водорозчинний порошковий або гелевий барвник".
Крок 12
Вимішуємо до однорідності.
Ккрок 13
Прикрашаємо пряники айсінгом.
"Зберігати готові пряники слід в закритому контейнері, або обернувши їх харчовою плівкою - так вони довше збережуть свою м'якість".
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