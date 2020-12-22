Имбирные пряники: рецепт на разрыхлителе
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Тесто:
100 гр сахара (для карамели)
200 гр сахара
100 мл воды (кипятка)
80 гр сливочного масла
10 гр разрыхлителя двойного действия
10 гр корицы
10 гр порошка имбиря
1 гр гвоздики
40 гр желтка
500 гр муки
Айсинг:
30 гр белка
200 гр сахарной пудры
5 мл воды + 1 гр лимонной кислоты
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Шаг 1
Готовим тесто для пряников. В сотейник засыпаем 100 г сахара — готовим карамель.
"Для приготовления карамели выбирайте сотейник с толстым дном".
Шаг 2
Доводим карамель до темно-коричневого цвета.
Шаг 3
Заливаем кипяток, добавляем оставшийся сахар.
Шаг 4
Добавляем сливочное масло, держим на слабом огне до растворения сахара.
Шаг 5
Охлаждаем до температуры 50°С, добавляем желтки.
Шаг 6
Смешиваем муку, разрыхлитель двойного действия с винным камнем и специи.
Шаг 7
Добавляем сухие ингредиенты к основной массе.
Шаг 8
Вымешиваем, оборачиваем тесто в пленку, убираем в холодильник на ночь.
Шаг 9
Раскатываем тесто толщиной 0,8-1 см, вырезаем необходимой формой.
Шаг 10
Выпекаем при температуре 180°С 10-12 минут.
Шаг 11
Готовим айсинг для пряников. Растворяем лимонную кислоту в воде, соединяем с белком и сахарной пудрой.
"По желанию можно использовать водорастворимый порошковый или гелевый краситель".
Шаг 12
Вымешиваем до однородности.
Шаг 13
Украшаем пряники айсингом.
"Хранить готовые пряники следует в закрытом контейнере, или обернув их пищевой пленкой — так они дольше сохранят свою мягкость".
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