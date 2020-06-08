Їжа в спеку: прості правила

Спекотна погода завжди вносить корективи в раціон харчування людини та змінює його кулінарні звички та правила.

Тут ми розглянемо основні з них, які допоможуть уникнути негативних відчуттів від теплої погоди та відчувати себе протягом усього дня бадьорими й активними.

Змістіть режим харчування і перерозподіліть його калорійність

Під час спеки дієтологи рекомендують перенести основні прийоми їжі на прохолодну пору доби. Якщо поснідати о 7 ранку, то обідати можна об 11:00 – 11:30, а ось вечеряти в спекотний період найкраще після 18:00, а потім зробити перекус близько 21:00.

Найкалорійнішим повинен бути сніданок (35% від усього денного раціону): він дасть вам енергію на цілий день. На обід і вечерю рекомендується з'їдати по 25% від добового обсягу їжі, а 15% бажано залишити на вечірній перекус.

Трав'яний чай Getty

Охолоджуйте організм гарячими напоями

У спеку рекомендується перейняти досвід країн Сходу і випивати кілька чашок гарячого зеленого або чорного чаю. Піт, що з"явиться завдяки дії такого чаю, починає активно випаровуватися з поверхні шкіри, і ми відчуваємо довгоочікувану прохолоду.

Крім того, для втамування спраги можна використовувати трав'яні настої, мінеральну воду без газу, айран, несолодкий компот або напій із шипшини, рекомендує adme.ru.

банан Getty

Їжте картоплю, банани і кунжут

У жаркий період наше серце і судини відчувають підвищене навантаження. Для їх підтримки будуть корисними продукти з високим вмістом калію. В першу чергу, це картопля. Не випадково одним з найпопулярнішою літньою стравою є молода картопля з зеленню.

Багато калію (а ще кальцій, магній і багато інших корисних вітамінів) містять банани, кунжут, брокколі та шпинат.

кефір Getty

Замініть м'ясо кефіром і йогуртом

Під час вживання м'яса в організмі на 40 відсотків підвищується обмін речовин. Коли на вулиці холодно, це допомагає зігрітися, а ось в спеку викликає втрату калорій, загальну слабкість і млявість.

Тому в спеку краще замінити м'ясо на кисломолочні продукти. Вони містять необхідні нам амінокислоти, фтор, кальцій і калій. Ще одним джерелом білка в спеку можуть стати курячі яйця (важливо тільки стежити за тим, щоб вони були свіжими і зберігалися за всіма правилами).

Гречана каша Getty

З'їжте тарілку каші перед походом в спортзал

Зернові крупи - це високоенергетичні продукти, що містять повільні вуглеводи. Вони довго перетравлюються, тому після такого перекусу людина відчуває себе ситою довгий час. Це особливо важливо влітку, під час великої перерви між обідом і вечерею. Каша на сніданок дасть вам необхідні сили та енергію для фізичних активностей.

Крім того, в крупах містяться всілякі вітаміни та мікроелементи, а в гречці ще й корисний для серця калій.

морозиво Getty

Обмежте вживання морозива та крижаних напоїв

Багато хто з нас в спеку звили їсти морозиво і пити сильно охолоджену воду. Однак довгоочікувану прохолоду це людині не принесе.

Морозиво, як і будь-яка солодка їжа, збільшує в'язкість крові, довго перетравлюється, а цукор та добавки, що містяться в ньому, тільки підсилюють спрагу. Небезпека полягає також в крижаній воді: вона охолоджує стравохід і трахею, знижуючи імунітет, що може привести до захворювання горла та простуд.

Чорна кава Getty

Виключіть продукти з високим вмістом йоду та всі харчові стимулятори

Медики не рекомендують влітку їсти морську капусту та використовувати при приготуванні їжі йодовану сіль, оскільки в спеку йод уповільнює процеси розщеплення їжі, завдяки чому шлунок "важчає".

Не рекомендуються також всі біологічно активні добавки. Вони здатні підвищувати температуру тіла. Те ж саме і з кавою: в спеку цей напій не підбадьорить людину, а, навпаки, відніме дорогоцінні сили і, крім того, дасть зайве навантаження на серце.

Вода з лимоном steaklovers.menu

Додавайте в воду сік лимона або кухонну сіль

Влітку багато хто з нас боїться набряків, тому намагаються менше пити. На жаль, це не вихід із ситуації: спрагу в спеку терпіти ні в якому разі не можна. Найкраще налагодити правильний питний режим.

Добова норма споживання води становить 30 мл на 1 кг маси тіла. При цьому всі газовані солодкі напої та пакетовані соки водою не вважаються: ці рідини тільки дають зайве навантаження на ослаблений спекою організм і підсилюють спрагу. Необхідно пити якісну воду, бажано злегка підкислену лимонним соком. При посиленому потовиділенні можна додати в питну воду трохи солі: цією порадою часто користуються в походах досвідчені туристи.

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