Канадские ученые определили причины, из-за которых люди резко поправляются

Сотрудники Университета Лаваля из канадского Квебека выяснили, что причину неожиданного набора веса провоцирует нехватка кальция в организме.

По мнению ученых, опубликовавших результаты своих исследований на академическом сайте researchgate.net , соединение кальция являются одними из самых важных веществ для поддержания здоровья. И когда организм ощущает его нехватку, у человека проявляется сильный голод.

Для того, чтобы побороть это желание, специалисты порекомендовали употреблять больше сыра.

Сыр Getty

Кроме того, нервные перегрузки и стрессы также являются одними из причин неожиданного набора лишнего веса. Человек старается "заесть" свое нервное состояние, употребляя большое количество калорийной пищи, такой как кондитерские изделия и мороженое.

Мороженное Getty

Результаты исследований ученых показали, что именно люди с избыточным весом наиболее часто подвержены депрессии.

Как сообщал OBOZREVATEL, макароны не навредят фигуре, если знать, как их правильно выбрать, приготовить и приправить. Чтобы есть и не толстеть, необходимо отдавать предпочтение цельнозерновому типу изделий, понижать гликемический индекс и придерживаться нормы.

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