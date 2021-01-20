Кондитера в Єгипті заарештували за непристойні кекси

Поліція Єгипту затримала дівчину-кондитера за те, що вона приготувала кекси з прикрасою у вигляді пенісів.

Як пише The Guardian, десерт був приготований на замовлення з нагоди вечірки на честь дня народження. Гості вечірки поділилися в соцмережах фотографіями кексів і тегнули на них кондитера. Таким чином поліція вирахувала дівчину, після чого її заарештували.

На допиті дівчина почала плакати, після чого розповіла, що організатори вечірки самі попросили її приготувати такий незвичайний десерт. Після допиту кондитера звільнили під заставу в розмірі 5 тисяч єгипетських фунтів (близько 320 доларів).

Інцидент привернув велику увагу місцевих ЗМІ. Преса вже випустила купу статей і сюжетів на цю тему, назвавши випічку "аморальною".

"З одного боку це, звичайно, повний абсурд, що кекси з геніталіямі обговорюються на рівні прокурорів, поліцейських, влади і державних ЗМІ. З іншого боку – мова йде не про заборону сексуальності. Маються на увазі обмеження сексуальності, яка знаходиться поза контролем чоловіків", – заявив представник Інституту близькосхідної політики Тімоті Калдас.

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