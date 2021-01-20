Кондитера в Египте арестовали за неприличные кексы

Полиция Египта задержала девушку-кондитера за то, что она приготовила кексы с украшением в виде полового органа.

Как пишет The Guardian, десерт был приготовлен на заказ по случаю вечеринки в честь дня рождения. Участники вечеринки поделились в соцсетях фотографиями кексов и тегнули на них кондитера. Таким образом полиция вычислила девушку, после чего ее арестовали.

На допросе девушка начала плакать, после чего рассказала, что приготовить такой необычный десерт ее попросили организаторы вечеринки. После допроса кондитера выпустили под залог в размере 5 тысяч египетских фунтов (около 320 долларов).

Случай привлек большое внимание местных СМИ. Пресса уже выпустила кучу статей и сюжетов на эту тему, назвав выпечку "аморальной".

"С одной стороны это, конечно, полный абсурд, что кексы с гениталиями обсуждаются на уровне прокуроров, полицейских, власти и государственных СМИ. С другой стороны – речь идет не о запрете сексуальности. Имеются в виду ограничения сексуальности, которая находится не под мужским контролем", – заявил представитель Института ближневосточной политики Тимоти Калдас.

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