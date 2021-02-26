Корисні млинці з двох інгредієнтів: рецепт від дієтолога

Маша Сердюк FoodOboz 20:20, 26.02.2021

Лікар-дієтолог з Австралії Ребекка Готорн розповіла, як приготувати корисні панкейкі лише з двох інгредієнтів. Рецептом вона поділилася у своєму Instagram.

За її словами, для приготування знадобиться лише два яйця і супер-стиглий банан. Від себе додамо, що для такого рецепта ідеально підійдуть перестиглі банани, які вже почали темніти.

"Якщо ви хочете зробити панкейкі більш пишними, ви можете додати в суміш кілька столових ложок вівсяних пластівців чи борошна – гречаного або цільнозернового", – написала Ребекка.

Подавати можна з улюбленими фруктами і ягодами.
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Знадобиться:

  • яйця – 2 шт.

  • великий стиглий банан – 1 шт.

  • олія – для змащення

Як готувати:

  1. Яйця збити в мисці.

  2. Банан розім'яти виделкою і перемішати з яйцем.

  3. Антипригарну сковорідку нагріти і трохи змастити олією. Наливати млинці ложкою і смажити до золотистого кольору з обох боків.

Подавати такі панкейкі Ребекка радить зі свіжими фруктами і ягодами і поливати натуральним йогуртом, кленовим сиропом, медом або лимонним соком, змішаним з коричневим цукром.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як приготувати "королівські млинці": рецептом цієї страви наприкінці 50-х Єлизавета II особисто поділилася з Дуайтом Ейзенхауером, який на той момент був 34-м президентом Сполучених Штатів Америки.

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