Що приготувати на День Валентина: млинці за рецептом Єлизавети II

Якщо ви думаєте, чим потішити кохану людину у День Валентина, рекомендуємо вам приготувати "королівські млинці": рецептом цієї страви наприкінці 50-х Єлизавета II особисто поділилася з Дуайтом Ейзенхауером, який на той момент був 34-м президентом Сполучених Штатів Америки.
А сталося це так. У 1959 році Ейзенхауер разом із дружиною на запрошення британської королеви відвідали Шотландію. Прийом відбувався у маєтку Балморал, до чаю подавали млинці за рецептом Її Величності. Страва настільки вразила американського президента, що він попросив Єлизавету поділитися рецептом.
Королева Великобританії пообіцяла надіслати йому листа з рецептом. Вона дотрималася своєї обіцянки.
"Любий містере Президент. Побачивши вашу фотографію у сьогоднішній газеті, я згадала, що так і не надіслала вам рецепт млинців, який обіцяла в Балморалі. Сподіваюся, ви вам сподобається", – написала Єлизавета в листі.
Через півстоліття, в 2013 році, лист із рецептом від королеви був опублікований в книзі Шона Ашера Letters of Note. Сьогодні редакція FoodOboz ділиться цим рецептом з вами.
Знадобиться:
яйця – 2 шт.
цукрова пудра – 4 ст. л.
молоко – 2 склянки
борошно – 4 склянки
сода – 2 ч. л.
розтоплене вершкове масло – 2 ст. л.
винний камінь – 3 ч. л.
Винний камінь – осад у вигляді кристалів, який утворюється в процесі приготування вина. У продаж надходить у вигляді білого порошку. Без запаху, має дуже кислий смак. У кулінарії його найчастіше використовують для випічки. Замінити винний камінь можна лимонною кислотою.
Як готувати:
Яйця змішати з цукровою пудрою і чашкою молока. Додати борошно, добре перемішати.
Влити молоко, додати соду, вершкове масло і винний камінь або лимонну кислоту. Знову добре перемішати.
Викладати ложкою на розпечену і змащену олією чи маслом пательню, смажити на середньому вогні до золотавого кольору з обох боків.
"Рецепт розрахований на 16 порцій. Коли гостей збирається менше, я зазвичай додаю менше борошно і молока, а решту інгредієнтів використовую як звичайно. Я також пробувала використовувати замість цукрової пудри патоку або золотий сироп (готується з води, цукру і лимонного соку, – ред.). Теж було дуже смачно. Також зверніть увагу, що суміш треба довго і ретельно збивати. А до випікання вона не має стояти надто довго", – написала Єлизавета II в листі.
Раніше OBOZREVATEL розповідав, що Єлизавета II випустила власну марку джина з екстрактами рослин, які були вирощені в саду її маєтку Сандрінгем. Напій є класичним сухим джином із нотками мирта і екзотичних фруктів.
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