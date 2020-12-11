Королева Єлизавета II випустила власний джин

Королева Великобританії Єлизавета II випустила власну марку джина з екстрактами рослин, які були вирощені в саду її маєтку Сандрінгем.

Напій являє собою класичний сухий джин з нотками мирта та екзотичних фруктів Шарон, відомих як китайська хурма, пише Daily Mail.

Партія Sandringham Celebration Gin була виготовлена у Північному Норфолку. Подарункову пляшку ємністю 500 мл можна придбати за 50 фунтів стерлінгів.

На етикетці нового джина зазначено, що Sandringham Celebration Gin є "повнотілим джином з багатими тонами ялівцю і затяжним цитрусовим післясмаком". У королівському маєтку зазначають, що цей напій є "ідеальним подарунок на Різдво".

Єлизавета II є палкою прихильницею джину. Подейкують, вона має власні ритуали: перед обідом вона любить випити джин з Dubonnet, лимоном і льодом, а після трапези – келих вина. Як альтернативу воліє сухий джин з мартіні, а перед сном любить випити келих шампанського.

Подарункову пляшку ємністю 500 мл можна придбати за 50 фунтів стерлінгів. whatahoot.co.uk

Це не перший алкогольний напій від британської королівської сім'ї. Влітку Єлизавета II випустила офіційний джин Букінгемського палацу, а в листопаді принц Чарльз почав продавати органічний джин Highgrove, названий на честь його резиденції.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що через пандемію коронавируса вперше за 32 роки королева Єлизавета II і принц Філіпп змінять місце святкування Різдва.