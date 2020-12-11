Королева Елизавета II выпустила собственный джин

Королева Великобритании Елизавета II выпустила собственную марку джина с экстрактами растений, которые были выращены в саду ее поместья Сандрингем.

Напиток представляет собой классический сухой джин с нотками мирта и экзотических фруктов шарон, известных как китайская хурма, пишет Daily Mail.

Партия Sandringham Celebration Gin была произведена в Северном Норфолке. Подарочную бутылку емкость 500 мл можно купить за 50 фунтов стерлингов.

На этикетке нового джина указано, что Sandringham Celebration Gin – это "полнотелый джин с богатыми тонами можжевельника и затяжным цитрусовым послевкусием". В королевском поместье отмечают, что этот напиток – "идеальный подарок на Рождество".

Елизавета II особая поклонница джина. Поговаривают, у нее есть свои ритуалы: перед обедом она любит выпить джин с Dubonnet, лимоном и льдом, а после трапезы – бокал вина. Как альтернативу предпочитает сухой джин с мартини, а перед сном любит выпить бокал шампанского.

Подарочную бутылку емкость 500 мл можно купить за 50 фунтов стерлингов. whatahoot.co.uk

Это не первый алкогольный напиток от британской королевской семьи. Летом Елизавета II выпустила официальный джин Букингемского дворца, а в ноябре принц Чарльз начал продавать органический джин Highgrove, названный в честь его резиденции.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что из-за пандемии коронавируса впервые за 32 года королева Елизавета II и принц Филипп изменят место празднования Рождества.