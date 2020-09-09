"Королівський напій": топ-5 коктейлів на основі сидру
Якщо легенди про появу рому або коньяку оповиті ореолом романтики і таємниці, то головна версія винаходу першого в світі сидру - куди більш прозаїчна, хоч і не позбавлена монарших коренів. Винахід сидру приписують ні багато ні мало – французькому імператору Карлу Великому. Він, мовляв, якось сів на мішок перезрілих яблук – і розчавив їх. Сік цих яблук забродив - і став першим у світі сидром.
Як би там не було, з часів Карла Великого і технології приготування, і якість, і смакова різноманітність цього літнього легкого алкогольного напою просунулись далеко вперед. У кожній країні за століття сформувалися свої традиції приготування сидру – тому в Німеччині, наприклад, цей напій, як правило, досить кислий, у Франції він має запаморочливий аромат свіжих яблук, в Англії ж сидр вирізняється підвищеною терпкістю і слабкою кислотою. Для України ж характерні солодші сидри – і вражаюче розмаїття смаків. Наприклад, український виробник "Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро" пропонує своїм клієнтам цілих 6 різних смаків сидрів ТМ "Браво": класичний яблучний "Apple", святковий апельсиновий "Orange", іскристий лаймовий "Lime", освіжаючий м'ятний "Mojito", стиглий "Peach" і кисло-солодкий ягідний "Bilberry". Про таке розмаїття Карл Великий міг хіба що мріяти!
А якщо серйозно, сидр прекрасний як у сольному вживанні, так і в складі коктейлів. Здивовані? Спробуйте приготувати будь-який із запропонованих АБК Дніпро коктейлів – і переконайтеся: це на дивно смачно.
Apple Grande
"Великим яблуком" цей коктейль назвали, насамперед, через простоту приготування і моноаромат яблука, підкреслений смаком текіли.
Інгредієнти:
Текіла (в ідеалі – срібна) – 30 мл
Сидр "Браво" яблучний – 120 мл
На дно келиха влийте текілу, після – долийте сидр до бажаного рівня. Чим холоднішим буде коктейль, тим яскравішими смаковими враженнями він вас обдарує.
Капітанський сидр
Інгредієнти:
Пряний ром – 30 мл
Сидр "Браво" - 150 мл
Колотий лід
У заповнений льодом келих влийте ром, після - до краю заповніть ємність сидром. Перевага цього коктейлю - в тому, що ви можете експериментувати зі смаками сидру – і кожного разу отримувати новий напій.
"Нью-Мексико"
Інгредієнти:
Текіла (бажано – золота) – 45 мл
Смородиновий лікер Крем де кассіс – 7,5 мл
Сидр "Браво" - 30 мл
Скибочка лимона
Скибочка яблука
Лід
У наповнений льодом келих влийте текілу, лікер і сидр. Видавіть туди ж сік 1/8 лимона. Прикрасьте скибочкою яблука (все-таки сидр – це яблучний напій) – і насолоджуйтеся!
"Рання осінь"
Інгредієнти:
Цей коктейль значно складніший у приготуванні і вимагає більш широкого асортименту інгредієнтів. Але результат однозначно вартий витрачених зусиль.
Інгредієнти:
Джин Бомбей Сапфір - 45 мл.
Абсент - 15 мл.
Сидр "Браво" - 45 мл.
Грушевий бренді - 15 мл.
Лимонний сік - 1 ч.л.
Імбирне пиво
Кориця
Лимонна цедра
Всі інгредієнти, крім пива, помістіть в заповнений льодом шейкер. Струсіть кілька разів – і вилийте вміст в високий келих. Додайте імбирне пиво (обережно надмірно не вспінювати його), розмішайте. Прикрасьте паличкою кориці і лимонною цедрою
Апельсиновий сидр
Цей коктейль готується для великої компанії.
Інгредієнти:
Апельсиновий сік – 200 мл
Лікер Orange Curacao - 50 Мл
Сидр "Браво" (зі зрозумілих причин, краще брати "Апельсиновий") – 1 л
Апельсин – 2шт.
Апельсини очистіть, розділіть на скибочки, кожну з них розріжте на 3-4 частини. Складіть в ємність і залийте апельсиновим лікером. Помістіть в холодильник хоча б на пару годин. Порада: чим соковитіші апельсини ви візьмете і чим довше будете їх настоювати на лікері – тим смачнішим вийде коктейль.
Після додайте до апельсинів і лікеру сидр і сік, перемішайте – і пригощайте друзів!