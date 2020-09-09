"Королівський напій": топ-5 коктейлів на основі сидру

Якщо легенди про появу рому або коньяку оповиті ореолом романтики і таємниці, то головна версія винаходу першого в світі сидру - куди більш прозаїчна, хоч і не позбавлена монарших коренів. Винахід сидру приписують ні багато ні мало – французькому імператору Карлу Великому. Він, мовляв, якось сів на мішок перезрілих яблук – і розчавив їх. Сік цих яблук забродив - і став першим у світі сидром.

Як би там не було, з часів Карла Великого і технології приготування, і якість, і смакова різноманітність цього літнього легкого алкогольного напою просунулись далеко вперед. У кожній країні за століття сформувалися свої традиції приготування сидру – тому в Німеччині, наприклад, цей напій, як правило, досить кислий, у Франції він має запаморочливий аромат свіжих яблук, в Англії ж сидр вирізняється підвищеною терпкістю і слабкою кислотою. Для України ж характерні солодші сидри – і вражаюче розмаїття смаків. Наприклад, український виробник "Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро" пропонує своїм клієнтам цілих 6 різних смаків сидрів ТМ "Браво": класичний яблучний "Apple", святковий апельсиновий "Orange", іскристий лаймовий "Lime", освіжаючий м'ятний "Mojito", стиглий "Peach" і кисло-солодкий ягідний "Bilberry". Про таке розмаїття Карл Великий міг хіба що мріяти!

А якщо серйозно, сидр прекрасний як у сольному вживанні, так і в складі коктейлів. Здивовані? Спробуйте приготувати будь-який із запропонованих АБК Дніпро коктейлів – і переконайтеся: це на дивно смачно.

Apple Grande

"Великим яблуком" цей коктейль назвали, насамперед, через простоту приготування і моноаромат яблука, підкреслений смаком текіли.

Інгредієнти:

Текіла (в ідеалі – срібна) – 30 мл

Сидр "Браво" яблучний – 120 мл

На дно келиха влийте текілу, після – долийте сидр до бажаного рівня. Чим холоднішим буде коктейль, тим яскравішими смаковими враженнями він вас обдарує.

Капітанський сидр

Інгредієнти:

Пряний ром – 30 мл

Сидр "Браво" - 150 мл

Колотий лід

У заповнений льодом келих влийте ром, після - до краю заповніть ємність сидром. Перевага цього коктейлю - в тому, що ви можете експериментувати зі смаками сидру – і кожного разу отримувати новий напій.

"Нью-Мексико"

Інгредієнти:

Текіла (бажано – золота) – 45 мл

Смородиновий лікер Крем де кассіс – 7,5 мл

Сидр "Браво" - 30 мл

Скибочка лимона

Скибочка яблука

Лід

У наповнений льодом келих влийте текілу, лікер і сидр. Видавіть туди ж сік 1/8 лимона. Прикрасьте скибочкою яблука (все-таки сидр – це яблучний напій) – і насолоджуйтеся!

"Рання осінь"

Інгредієнти:

Цей коктейль значно складніший у приготуванні і вимагає більш широкого асортименту інгредієнтів. Але результат однозначно вартий витрачених зусиль.

Інгредієнти:

Джин Бомбей Сапфір - 45 мл.

Абсент - 15 мл.

Сидр "Браво" - 45 мл.

Грушевий бренді - 15 мл.

Лимонний сік - 1 ч.л.

Імбирне пиво

Кориця

Лимонна цедра

Всі інгредієнти, крім пива, помістіть в заповнений льодом шейкер. Струсіть кілька разів – і вилийте вміст в високий келих. Додайте імбирне пиво (обережно надмірно не вспінювати його), розмішайте. Прикрасьте паличкою кориці і лимонною цедрою

Апельсиновий сидр

Цей коктейль готується для великої компанії.

Інгредієнти:

Апельсиновий сік – 200 мл

Лікер Orange Curacao - 50 Мл

Сидр "Браво" (зі зрозумілих причин, краще брати "Апельсиновий") – 1 л

Апельсин – 2шт.

Апельсини очистіть, розділіть на скибочки, кожну з них розріжте на 3-4 частини. Складіть в ємність і залийте апельсиновим лікером. Помістіть в холодильник хоча б на пару годин. Порада: чим соковитіші апельсини ви візьмете і чим довше будете їх настоювати на лікері – тим смачнішим вийде коктейль.

Після додайте до апельсинів і лікеру сидр і сік, перемішайте – і пригощайте друзів!