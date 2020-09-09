"Королевский напиток": топ-5 коктейлей на основе сидра
Если легенды о появлении рома или коньяка окутаны ореолом романтики и тайны, то главная версия изобретения первого в мире сидра - куда более прозаична, хоть и не лишена монарших корней. Изобретение сидра приписывают ни много ни мало – французскому императору Карлу Великому. Он, дескать, как-то уселся на мешок перезревших яблок – и раздавил их. А забродивший сок из этих яблок, по преданию, и стал первым в мире сидром.
Как бы то ни было, со времен Карла Великого и технологии приготовления, и качество, и вкусовое разнообразие этого летнего легкого алкогольного напитка шагнули далеко вперед. В каждой стране за века сформировались свои традиции приготовления сидра – поэтому в Германии, к примеру, этот напиток, как правило, достаточно кислый, во Франции он имеет дурманящий аромат свежих яблок, в Англии же сидр обладает повышенной терпкостью и слабой кислотой. Для Украины же характерны более сладкие сидры – и впечатляющее разнообразие вкусов. К примеру, украинский производитель "Алкогольно-безалкогольный комбинат Днепр" предлагает своим клиентам целых 6 разных вкусов сидров ТМ "Браво": классический яблочный "Apple", праздничный апельсиновый "Orange", искристый лаймовый "Lime", освежающий мятный "Mojito", спелый "Peach" и кисло-сладкий ягодный "Bilberry". О таком разнообразии Карл Великий мог разве что мечтать!
А если серьезно, сидр прекрасен как в сольном употреблении, так и в составе коктейлей. Удивлены? Попробуйте приготовить любой из предложенных АБК Днепр коктейлей – и убедитесь: это умопомрачительно вкусно.
Apple Grande
"Большим яблоком" этот коктейль назвали, в первую очередь, из-за простоты приготовления и моноаромата яблока, сдобренного вкусом текилы
Ингредиенты:
Текила (в идеале – серебрянная) – 30 мл
Сидр "Браво" яблочный – 120 мл
На дно бокала влейте текилу, после – долейте сидр до желаемого уровня. Чем холоднее будет коктейль, тем более яркими вкусовыми впечатлениями он вас одарит.
Капитанский сидр
Ингредиенты:
Пряный ром – 30 мл
Сидр "Браво" - 150 мл
Колотый лед
В заполненный льдом бокал влейте ром, после до края заполните емкость сидром. Прелесть этого коктейля - в том, что вы можете экспериментировать со вкусами сидра – и каждый раз получать новый напиток.
"Нью-Мексико"
Ингредиенты:
Текила (желательно – золотая) – 45 мл
Смородиновый ликер Крем де кассис – 7,5 мл
Сидр "Браво" - 30 мл
Долька лимона
Долька яблока
Лед
В наполненный льдом бокал влейте текилу, ликер и сидр. Выдавите в бокал сок 1/8 лимона. Украсьте долькой яблока (все-таки сидр – это яблочный напиток) – и наслаждайтесь!
"Ранняя осень"
Ингредиенты:
Этот коктейль значительно более сложный в приготовлении и требует более широкого ассортимента ингредиентов. Но результат однозначно стоит затраченных усилий.
Ингредиенты:
Джин Бомбей Сапфир - 45 мл.
Абсент - 15 мл.
Сидр "Браво" - 45 мл.
Грушевый бренди - 15 мл.
Лимонный сок - 1 ч.л.
Имбирное пиво
Корица
Лимонная цедра
Все ингредиенты, кроме пива, поместите в заполненный льдом шейкер. Встряхните несколько раз – и вылейте содержимое в высокий бокал. Добавьте имбирное пиво (осторожно, чтобы чрезмерно не вспенивать его), размешайте. Украсьте палочкой корицы и лимонной цедрой
Апельсиновый сидр
Этот коктейль готовится для большой компании.
Ингредиенты:
Апельсиновый сок – 200 мл
Ликер Orange Curacao - 50 Мл
Сидр "Браво" (по понятным причинам, лучше брать "Апельсиновый") – 1 л
Апельсин – 2шт.
Апельсины очистите, разделите на дольки, каждую дольку разрежьте на 3-4 части. Сложите в емкость и залейте апельсиновым ликером. Поместите в холодильник хотя бы на пару часов. Совет: чем сочнее апельсины вы возьмете и чем дольше будете их настаивать с ликером – тем вкуснее получится коктейль.
После добавьте к апельсинам и ликеру сидр и сок, перемешайте – и угощайте друзей!