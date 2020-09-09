"Королевский напиток": топ-5 коктейлей на основе сидра

Если легенды о появлении рома или коньяка окутаны ореолом романтики и тайны, то главная версия изобретения первого в мире сидра - куда более прозаична, хоть и не лишена монарших корней. Изобретение сидра приписывают ни много ни мало – французскому императору Карлу Великому. Он, дескать, как-то уселся на мешок перезревших яблок – и раздавил их. А забродивший сок из этих яблок, по преданию, и стал первым в мире сидром.

Как бы то ни было, со времен Карла Великого и технологии приготовления, и качество, и вкусовое разнообразие этого летнего легкого алкогольного напитка шагнули далеко вперед. В каждой стране за века сформировались свои традиции приготовления сидра – поэтому в Германии, к примеру, этот напиток, как правило, достаточно кислый, во Франции он имеет дурманящий аромат свежих яблок, в Англии же сидр обладает повышенной терпкостью и слабой кислотой. Для Украины же характерны более сладкие сидры – и впечатляющее разнообразие вкусов. К примеру, украинский производитель "Алкогольно-безалкогольный комбинат Днепр" предлагает своим клиентам целых 6 разных вкусов сидров ТМ "Браво": классический яблочный "Apple", праздничный апельсиновый "Orange", искристый лаймовый "Lime", освежающий мятный "Mojito", спелый "Peach" и кисло-сладкий ягодный "Bilberry". О таком разнообразии Карл Великий мог разве что мечтать!

А если серьезно, сидр прекрасен как в сольном употреблении, так и в составе коктейлей. Удивлены? Попробуйте приготовить любой из предложенных АБК Днепр коктейлей – и убедитесь: это умопомрачительно вкусно.

Apple Grande

"Большим яблоком" этот коктейль назвали, в первую очередь, из-за простоты приготовления и моноаромата яблока, сдобренного вкусом текилы

Ингредиенты:

Текила (в идеале – серебрянная) – 30 мл

Сидр "Браво" яблочный – 120 мл

На дно бокала влейте текилу, после – долейте сидр до желаемого уровня. Чем холоднее будет коктейль, тем более яркими вкусовыми впечатлениями он вас одарит.

Капитанский сидр

Ингредиенты:

Пряный ром – 30 мл

Сидр "Браво" - 150 мл

Колотый лед

В заполненный льдом бокал влейте ром, после до края заполните емкость сидром. Прелесть этого коктейля - в том, что вы можете экспериментировать со вкусами сидра – и каждый раз получать новый напиток.

"Нью-Мексико"

Ингредиенты:

Текила (желательно – золотая) – 45 мл

Смородиновый ликер Крем де кассис – 7,5 мл

Сидр "Браво" - 30 мл

Долька лимона

Долька яблока

Лед

В наполненный льдом бокал влейте текилу, ликер и сидр. Выдавите в бокал сок 1/8 лимона. Украсьте долькой яблока (все-таки сидр – это яблочный напиток) – и наслаждайтесь!

"Ранняя осень"

Ингредиенты:

Этот коктейль значительно более сложный в приготовлении и требует более широкого ассортимента ингредиентов. Но результат однозначно стоит затраченных усилий.

Ингредиенты:

Джин Бомбей Сапфир - 45 мл.

Абсент - 15 мл.

Сидр "Браво" - 45 мл.

Грушевый бренди - 15 мл.

Лимонный сок - 1 ч.л.

Имбирное пиво

Корица

Лимонная цедра

Все ингредиенты, кроме пива, поместите в заполненный льдом шейкер. Встряхните несколько раз – и вылейте содержимое в высокий бокал. Добавьте имбирное пиво (осторожно, чтобы чрезмерно не вспенивать его), размешайте. Украсьте палочкой корицы и лимонной цедрой

Апельсиновый сидр

Этот коктейль готовится для большой компании.

Ингредиенты:

Апельсиновый сок – 200 мл

Ликер Orange Curacao - 50 Мл

Сидр "Браво" (по понятным причинам, лучше брать "Апельсиновый") – 1 л

Апельсин – 2шт.

Апельсины очистите, разделите на дольки, каждую дольку разрежьте на 3-4 части. Сложите в емкость и залейте апельсиновым ликером. Поместите в холодильник хотя бы на пару часов. Совет: чем сочнее апельсины вы возьмете и чем дольше будете их настаивать с ликером – тем вкуснее получится коктейль.

После добавьте к апельсинам и ликеру сидр и сок, перемешайте – и угощайте друзей!