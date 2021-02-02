Лайфхак з відокремленням жовтка від білка зламав мозок користувачам мережі. Відео

Користувачі соціальної мережі TikTok продовжують ділитися кулінарними лайфхаками на всі випадки життя. Так, хлопець на ім'я Каллум Грей виклав відео, на якому філігранно відокремлює жовток від білка.

Цю процедуру Каллум виконав без допомоги яєчної шкаралупи, пластикової пляшки або якихось інших підручних засобів (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Секрет його трюку полягає у... зубчику часнику. Хлопець розбиває яйце в миску, потім натирає пальці чищеним зубчиком часнику, після чого акуратно бере жовток двома пальцями і просто переносить його в іншу чашку.

Ролик із нехитрим лайфхаком зібрав понад 8 мільйонів переглядів: користувачі соцмережі були в шоці від простоти та ефективності такого способу. Багато тіктокерів одразу ж перевірили, наскільки працює цей метод.

"Це працює!"; "Я спочатку не зрозумів, а потім як зрозумів"; "TikTok іноді дає більше знань, ніж школа"; "Думаю, це тому, що пальці після часнику дуже липкі"; "Ну да, головне, потім позбутися запаху часнику"; "Я відразу зрозумів, як це працює, але все одно в шоці. Чому я не знав цього раніше?" – вибухнули коментарями користувачі.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що відомий британський шеф Гордон Рамзі виклав в своєму TikTok відео, в якому він жорстко пожартував над блогеркою-веганом.