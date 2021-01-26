Гордон Рамзі жорстко пожартував над блогеркою-веганом

Шеф-кухар і телеведучий Гордон Рамзі виклав у своєму TikTok відео, на якому він у жорсткій формі підколює дівчину-блогера, яка просуває ідеї веганства.

Гордон вже давно веде свій TikTok, де має майже 19 мільйонів підписників. Як правило, в своїх коротких відео він критикує кулінарів-початківців, вказуючи на їхні помилки під час приготування тієї чи іншої страви. Зазвичай він робить колаж з відео, де в одній половині екрану показує ролик від якогось користувача, а в другій половині він демонструє свою реакцію (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Цього разу Рамзі записав відповідь на відео дівчини-веганши, яка під акомпанемент укулеле співає пісню, де закликає британського шефа відмовитися від вживання м'яса.

Їсти тварин неправильно, Гордон Рамзі.

Завдавати болю тваринам неправильно, Гордон Рамзі.

Поділися цією піснею.

Це нормально, якщо ти назвеш мене пончиком.

Це нормально, якщо ти тепер веган.

На відео видно, як Рамзі слухає пісню, посміхається, згідно киває, дістає лист салату і починає його жувати. Однак ближче до кінця пісні він дістає величезний бургер і впивається в нього зубами. У підписі до відео Гордон Рамзі написав, що під час зйомок всі бургери були з'їдені: вочевидь, ця зроблено за аналогією з висловом "під час зйомок жодна тварина не постраждала".

Раніше OBOZREVATEL розповідав про кращі рецепті Гордона Рамзі, а також повідомляв про те, що телеведучий планує відкрити новий ресторан разом із футболістом Девідом Бекхемом.

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