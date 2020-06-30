Літній салат з кабачків та бебі капусти

FoodOboz 10:00, 30.06.2020

Тонкі смужки цукіні та бебі капусти (baby cale) – основа для цього легкого обіду або вечері, доповненого вершковим козячим сиром і хрусткими грінками. OBOZREVATEL за сприяння bbcgoodfood пропонує приготувати цей салат саме зараз, коли його головний інгредієнт - кабачки - голосно заявляють про початок сезону найкориснішою та найсмачнішої їжі.

Складові

на 4 порції

  • 25 г кедрових горіхів

  • 4 великих кабачка, нарізаних стрічками за допомогою овочевого ножа

  • сік і цедра ½ лимона

  • 1 маленький буханець черствого хліба

  • 1 столова ложка оливкової олії

  • 60г бебі листової капусти (baby cale)

  • 100 г козячого сиру

  • жменя листя м'яти

  • 25 г родзинок

Для заправки

  • 2 столові ложки оливкової олії

  • 1 столова ложка лимонного соку

  • 1 столова ложка меду

Приготування

  1. Нагрійте духовку до 200C / 180C і покладіть кедрові горіхи на деко.

  2. Покладіть стрічки з цукіні в більшу миску з соком і цедрою 1/2 лимона.

  3. Розріжте хліб на шматочки та викладіть на деко поряд з горіхами.

  4. Збризніть маслом і додайте багато приправ.

  5. Смажити близько 5 хвилин, поки кедрові горіхи не стануть золотистими і підсмаженими, потім вийняти з дека та відкласти в бік

  6. Поверніть грінки в духовку ще на 5-8 хвилин до золотистого кольору.

  7. Тим часом вимийте й висушіть капусту та додайте до кабачків козячий сир, м'яту та родзинки.

  8. Зробіть заправку, з'єднавши всі інгредієнти.

  9. Збризніть заправкою салат і потім перемішайте.

  10. Складіть салат на блюдо та посипте грінками, кедровими горішками та чорним перцем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, оптимальна довжина кабачка - 15-20 см. Саме такий розмір кабачка вказує на правильний вибір.

Однак, іноді ми робимо помилку, купуючи гіркі, сухі або повні насіння овочі.

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