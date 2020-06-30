Летний салат из кабачков и бэби капусты
Тонкие полоски цуккини и бэби капусты (baby cale) – основа для этого легкого обеда или ужина, дополненного сливочным козьим сыром и хрустящими гренками. OBOZREVATEL при содействии bbcgoodfood предлагает приготовить этот салат именно сейчас, когда его главный ингредиент - кабачки - громко заявляют о начале сезона самой полезной и вкусной еды.
Ингредиенты
на 4 порции
25 г кедровых орехов
4 больших кабачка, нарезанных лентами с помощью овощного ножа
сок и цедра ½ лимона
1 маленькая буханка черствого хлеба
1 столовая ложка оливкового масла
60г бэби листовой капусты (baby cale)
100 г козьего сыра
горсть листьев мяты
25 г изюма
Для заправки
2 столовые ложки оливкового масла
1 столовая ложка лимонного сока
1 столовая ложка меда
Приготовление
Нагрейте духовку до 200C / 180C и положите кедровые орехи на противень.
Положите ленты из цукини в большую миску с соком и цедрой 1/2 лимона.
Разрежьте хлеб на кусочки и выложите на противень рядом с орехами.
Сбрызните маслом и добавьте много приправ.
Жарить около 5 минут, пока кедровые орехи не станут золотистыми и поджаренными, затем вынуть из противня и отложить в сторону.
Верните гренки в духовку еще на 5-8 минут до золотистого цвета.
Тем временем вымойте и высушите капусту и добавьте к кабачкам козий сыр, мяту и изюм.
Сделайте заправку, соединив все ингредиенты.
Сбрызните заправкой салат и затем перемешайте.
Сложить салат на блюдо и посыпать гренками, кедровыми орешками и черным перцем.
Как сообщал OBOZREVATEL, оптимальная длина кабачка - 15-20 см. Именно такой размер овоща указывает на правильный выбор.
Однако, иногда мы совершаем ошибку, покупая горькие, сухие или полные семян овощи.