Мафіни з кабачком і сиром: рецепт, який нікого не залишить байдужим

Олена Козлова FoodOboz 17:00, 11.06.2020

Мафіни з кабачком і сиром виходять дуже ніжними і смачними, тому нікого не залишать байдужими. Їх можна готувати на сніданок або подавати в якості закуски.

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з легким і швидким рецептом, опублікованим на сайті recetin.com.

Рецепт мафінів з кабачком і сиром

Інгредієнти:

  • 1-2 кабачка (в залежності від розміру)

  • 200 г борошна

  • 1 пакет розпушувача (16 г)

  • 3 яйця

  • 100 г тертого сирного порошку (можна використовувати звичайний сир)

  • 50 мл оливкової олії (м'якої на смак)

  • 150 мл молока

  • Перець і сіль за смаком

Приготування:

Для початку потрібно добре промити кабачки, натерти їх на тертці, а потім дати стекти воді.

Тим часом слід збити яйця з молоком і маслом, приправивши сіллю і перцем.

Крім цього, змішати сирний порошок з борошном і розпушувачем. Перекласти все це до яєчної суміші та добре перемішати, поки не вийде тісто без грудочок.

Додати терті кабачки.

Форми для кексів (попередньо змащені маслом) заповнити тістом на 2/3 ємності та помістити в розігріту духовку (температура близько 180 °C) приблизно на 25 хвилин або поки вони не стануть коричневими.

Примітка: замість кабачків можна використовувати інші терті овочі, наприклад, моркву або буряк.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про рецепт простого і смачного салату з буряка і картоплі, яким поділилася актриса Наталі Портман.

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