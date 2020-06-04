Наталі Портман поділилася рецептом простого і смачного салату. Відео

Актриса Наталі Портман у своєму Instagram-акаунті поділилася рецептом простого і смачного салату з буряка та картоплі.

"Це один з найпростіших рецептів. Якщо ви збережете рідину після приготування буряка, зможете використати її в якості натуральної косметики для дітей", – заявляє Наталі.

За словами актриси, під час зйомок фільму "Леон" візажистка не захотіла наносити справжній макіяж, оскільки їй на той момент було всього лише 11 років. Через це вона вибрала буряковий сік в якості рум'ян і помади.

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з рецептом легкого та смачного салату від Наталі Портман.

Інгредієнти:

Буряк

Картопля

Цільнозернова гірчиця

Цибуля-шалот

Корнішони

Оливкова олія

Винний оцет

Приготування:

У двох різних каструлях відварити буряк і картоплю.

Нарізати їх у формі кубиків і перекласти в миску.

Окремо зробити заправку – змішати в банці 1 столову ложку цільнозернової гірчиці, цибулю-шалот, нарізані корнішони (1-3 столові ложки), трохи червоного винного оцту та оливкової олії, а потім додати в миску з буряком і картоплею.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кінза позитивно впливає на процеси травлення, імунітет, роботу жовчного міхура, печінки і щитовидної залози.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!