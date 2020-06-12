Міфи про користь та шкоду сніданків

Сніданок допомагає схуднути, сухі сніданки не приносять користі, сніданок - найголовніший прийом їжі для людини. Ці та ще кілька міфів про користь чи шкоду сніданків уже багато років обговорюють фахівці.

Хтось переоцінюють значення сніданків, інші - навпаки, вважають, що без них можна спокійно обійтися, пише видання Steaklovers

Нижче ми познайомимо читачів OBOZREVATEL з найпопулярнішими міфами.

Міф 1: сніданок допомагає схуднути

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У США були проведені дослідження про вплив сніданку на вагу людини. В експерименті взяли участь 309 добровольців від 20 до 65 років. Половина з них 16 тижнів снідали щодня, в той час як інші учасники відмовилися від ранкової їжі.

Результати щоденних зважувань показали, що втрата ваги ніяк не пов'язана з тим, чи снідала людина, чи ні, - результати в обох групах були приблизно однаковими.

Міф 2: сухі сніданки не приносять користі

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Результати залежать від складу сухих сніданків. Наприклад, шоколадні кульки та подушечки з солодкою начинкою дійсно не несуть особливої користі. У той же час, продукти з цільнозернового борошна організм сприймає позитивно. Сніданки з вівсяних або ячмінних висівок позитивно позначаються на рівні холестерину, а людям, що страждають проблемами з кишечником, найкраще на сніданок підійдуть суміші з пшениці.

Міф 3: кращий сніданок - це каші

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Каша на сніданок може негативно вплинути на самопочуття людини, оскільки зранку організм відчуває нестачу глюкози. Вуглеводи, на які багаті каші, різко піднімуть рівень цукру в крові, а потім різко його знизять. Це може привести до запаморочень та слабкості.

Білкова їжа та клітковина – яєчня, тости з авокадо, овочевий салат або нежирний сир з ягодами і горіхами – набагато корисніші для організму.

Міф 4: люди, які регулярно займаються спортом, повинні щільно снідати

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Проведені в Англії трирічні дослідження встановили, що люди, які нічого не їдять до обіду, протягом дня витрачають менше енергії в порівнянні з тими, хто регулярно снідає. Так що, сніданок тільки збільшить ваші енерговитрати протягом дня.

Міф 5: сніданок - найголовніший прийом їжі

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У це вірять мільйони людей по всьому світу. Однак численні дослідження сучасних вчених так і не змогли довести правдивість цього ствердження. Якщо в перші ранкові години ви не відчуваєте почуття голоду, то немає сенсу змушувати себе їсти. Головне - вибирати правильну та здорову їжу протягом усього дня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за твердженням британських фахівців, мигдаль і риба лососевих порід є головними продуктами в боротьбі з підвищеним рівнем холестерину.