Мифы о пользе и вреде завтраков

Завтрак помогает похудеть, сухие завтраки бесполезны, завтрак - самый главный прием пищи для человека. Эти и еще несколько мифов о пользе или вреде завтраков уже многие годы обсуждают специалисты.

Одни переоценивают значение завтраков, другие - наоборот, считают, что без них можно спокойно обойтись, пишет издание Steaklovers

Ниже мы познакомим читателей OBOZREVATEL с самыми популярными мифами.

Миф 1: завтрак помогает похудеть

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В США были проведены исследования о влиянии завтрака на вес человека. В эксперименте приняли участие 309 добровольцев от 20 до 65 лет. Половина из них 16 недель завтракали каждый день, в то время как другие участники отказались от утренней еды.

Результаты ежедневных взвешиваний показали, что потеря веса никак не связана с тем, завтракал человек или нет, - результаты в обеих группах были примерно одинаковыми.

Миф 2: сухие завтраки бесполезны

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Результаты зависят от состава сухих завтраков. Например, шоколадные шарики и подушечки со сладкой начинкой действительно не несут особой пользы. В то же время, продукты из цельнозерновой муки организм воспринимает позитивно. Завтраки из овсяных или ячменных отрубей положительно сказываются на уровне холестерина, а людям, страдающим проблемами с кишечником, лучше всего на завтрак подойдут смеси из пшеницы.

Миф 3: лучший завтрак — это каши

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Каша на завтрак может негативно повлиять на самочувствие человека, поскольку проснувшийся организм испытывает недостаток глюкозы. Углеводы, которыми богаты каши, резко поднимут уровень сахара в крови, а потом резко его снизят. Это может привести к головокружениям и слабости.

Белковая пища и клетчатка – яичница, тосты с авокадо, овощной салат или нежирный творог с ягодами и орехами – гораздо полезнее для организма.

Миф 4: люди, которые регулярно занимаются спортом, должны плотно завтракать

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Проведенные в Англии трехлетние исследования установили, что люди, которые ничего не едят до полудня, в течение дня расходуют меньше энергии по сравнению с теми, кто регулярно завтракает. Так что, завтрак только увеличит ваши энергозатраты в течение дня.

Миф 5: завтрак — самый главный прием пищи

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В это верят миллионы людей по всему миру. Однако многочисленные исследования современных ученых так и не смогли доказать правдивость этого утверждения. Если в первые утренние часы вы не испытываете чувства голода, то нет смысла заставлять себя есть. Главное - выбирать правильную и здоровую пищу в течение всего дня.

Как сообщал OBOZREVATEL, по утверждению британских специалистов, миндаль и рыба лососевых пород являются главными продуктами в борьбе с повышенным уровнем холестерина.