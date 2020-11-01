Пиріг від Джеймі Олівера і боул від Ріти Дакоти: п'ять веганських рецептів від зірок
1 листопада відзначається Міжнародний день вегана.
Вегани – це люди, які свідомо відмовилися від вживання в їжу м'яса і продуктів тваринного походження, в тому числі молока і яєць. Але не обов'язково бути веганів, щоб приготувати різні страви веганскої кухні.
OBOZREVATEL поділився улюбленими веганськими рецептами зірок. Мітболи від Саті Казанової і боул від Ріти Дакоти – в нашій добірці.
Веганській яблучний пиріг від Джеймі Олівера
Кухар і телеведучий Джеймі Олівер розкрив секрет свого фірмового веганского пирога з яблуками.
Інгредієнти:
Веганські маргарин – 25 г
Яблука – 3 шт.
Цукор – 195 г
Борошно – 180 г
Харчова сода – 1 ч.л.
Соняшникова олія – 80 г
Оцет – 1 ч.л.
Лимон – 1 шт.
Волоські горіхи – 85 г
Мікс спецій – 1,5 ч.л.
Приготування: Два яблука з трьох потрібно почистити, вийняти серцевину і натерти на тертці. Третє яблуко потрібно тонко нарізати. Потім розтопіть 85 грамів цукру і маргарину в сковороді. Форму для випікання змастіть маргарином, потім туди вилийте цукрову суміш. Викладіть нарізане яблуко в один шар.
В окремому посуді змішайте борошно, 110 грамів цукру, соду і спеції. В іншій мисці з'єднайте масло, 180 мл води, оцет, терті яблука і цедру лимона. Потім змішайте вміст двох мисок і ретельно розмішайте міксером. Потім додайте грубо нарізані волоські горіхи і вилийте на шар яблук в форму для випічки. Зверху залийте тестом і поставте в розігріту до 180 градусів духовку. Випікайте 30 хвилин і перевірте готовність зубочисткою – вона повинна з тіста виходити чистою. Після того, як дістали пиріг з духовки, дайте йому охолонути 10 хвилин і переверніть на блюдо.
Веганській рулет з квасолі з овочами та горіхами: рецепт від Асмік Гаспарян
Випускниця Le Cordon Bleu Асмік Гаспарян поділилася своїм рецептом веганского рулету з квасолі з овочами. Те, що потрібно для святкування Дня вегана!
Інгредієнти:
Квасоля біла – 700 г
Горіхи волоські – 150 г
Лук – 2-3 шт.
Морква – 1 шт.
Дижонская гірчиця – 2 ст.л.
Болгарський перець (консервований або заморожений) – 100 г
Зелень (кріп, шпинат) – за смаком
Чебрець – 1 ч. л.
Коріандр мелений – 1 ч. л.
Кунжут – 100 г
Приготування: Морква і квасоля добре помити, а потім відварити до готовності. Лук нашаткувати і посмажити. У блендері подрібнити горіхи в дрібну крихту. До квасолі додати цибулю, горіхи і чебрець, все подрібнити в блендері до стану пасти. Потім викласти отриману масу прямокутником на харчову плівку і розрівняти ложкою.
Потім на пасту шарами покласти гірчицю, натерту моркву, подрібнену зелень і порізаний болгарський перець. Потім все згорнути в рулет, поставити на годину в холодильник. Через годину дістати рулет і посипати кунжутом.
Веганській салат з черрі від Кортні Кардашьян
Вперше цей салат теледіва продемонструвала у себе в сторіз, а потім на численні прохання фанатів поділилася рецептом, тим самим забезпечила легкому і смачному блюду небувалу славу!
Інгредієнти:
Салат-латук – 1-1,5 пакета
Помідори черрі – 0,5 чашки
Міні-перець – 0,5 ст.
Огірок – ¾ ст.
Кедрові горіхи – ½ чашки
заправка:
Гімалайський рожева сіль – 0,5 ч.л.
Перець – 0,25 ч.л.
Медова гірчиця – 1 ст.л.
Бальзамічний оцет – 2 ст.л.
Приготування: Всю зелень і овочі добре помити, потім обсушити. Помідори порізати навпіл, додати до листя латуку. Потім дрібно нарізати огірки і перець. Все скласти в одну миску, додати кедрові горіхи. В окремій ємності змішати оцет, гірчицю, перець і сіль для заправки і додати її до салату. Все перемішати і подавати до столу.
Веган-боул від Ріти Дакоти
Рита Дакота зовсім недавно в полку вегетаріанців. Співачка зізнається, що відмовилась від м'яса, а також від мучного і жирного в зв'язку із самопочуттям. При цьому вона зазначила, що після відмови від продуктів тваринного походження вона відчула себе краще. До Дня вегана пропонуємо вам фірмовий рецепт Ріти Дакоти – веган-боул.
Інгредієнти:
Цвітна капуста – 200 г
Морква – 2-3 шт.
Черешкова селера – 1-2 шт.
Імбир – 1 корінь
Оливкова олія – 1 ст.л.
Мигдаль – 100 г
Кокосове молоко – 250 г
Приготування: Цвітну капусту потрібно помити, розібрати на суцвіття і відварити в підсоленій воді до напівготовності. Моркву і селеру нарізати тонкими скибками, імбир, навпаки, крупно. Потім на сковороді розігріти оливкову олію і обсмажити овочі 2-3 хвилини. Потім додати до овочів мигдаль, кокосове молоко, капусту і обсмажити ще 3-4 хвилини. Все перемішати, посолити і можна подавати на стіл.
Веганські мітболи від Саті Казановою
Екс-солістка групи "Фабрика" Саті Казанова є переконаною вегетаріанкою вже багато років і по частині приготування різної смакоти – гуру. В її арсеналі безліч страв, які готують без м'яса і навіть без тваринного білка. Веганські мітболи від Саті Казановою в День вегана буде кращою прикрасою столу!
Інгредієнти:
Цвітна капуста – 1 качан
Кіноа – 1 ст.
Замочений льон – 2 ч.л.
Сіль – 0,5 ч.л.
Кориця – 1 ч.л.
Рослинна олія – 3 ст.л.
Зелень за смаком
Борошно – 2-3 ст.л.
Приготування: Рецепт цієї страви досить простий. Для початку слід відварити киноа до готовності (20-30 хвилин). Цвітну капусту помити, відварити до напівготовності і дрібно порізати. Потім змішати зі спеціями, киноа і льоном. Все перемішати і смажити на политій рослинним маслом сковороді як котлети.
Подавати з будь-яким смачним соусом.
Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як приготувати веганські Нутовая тефтелі.