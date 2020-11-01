Пирог от Джейми Оливера и боул от Риты Дакоты: пять веганских рецептов от звезд

1 ноября отмечается Международный день вегана.

Веганы – это люди, которые сознательно отказались от употребления в пищу мяса и продуктов животного происхождения, в том числе молока и яиц. Но не обязательно быть веганом, чтобы приготовить различные блюда веганской кухни.

OBOZREVATEL поделился любимыми веганскими рецептами звезд. Митболы от Сати Казановой и боул от Риты Дакоты – в нашей подборке.

Веганский яблочный пирог от Джейми Оливера

Веганский яблочный пирог от Джейми Оливера www.bettycrocker.com

Повар и телеведущий Джейми Оливер раскрыл секрет своего фирменного веганского пирога с яблоками.

Ингредиенты:

Веганский маргарин – 25 г

Яблоки – 3 шт.

Сахар – 195 г

Мука – 180 г

Пищевая сода – 1 ч.л.

Подсолнечное масло – 80 г

Уксус – 1 ч.л.

Лимон – 1 шт.

Грецкие орехи – 85 г

Микс специй – 1,5 ч.л.

Приготовление: Два яблока из трех нужно почистить, вынуть сердцевину и натереть на терке. Третье яблоко нужно тонко нарезать. Затем растопите 85 граммов сахара и маргарина в сковороде. Форму для выпекания смажьте маргарином, затем туда вылейте сахарную смесь. Выложите нарезанное яблоко в один слой.

В отдельной посуде смешайте муку, 110 граммов сахара, соду и специи. В другой миске соедините масло, 180 мл воды, уксус, тертые яблоки и цедру лимона. Затем смешайте содержимое двух мисок и тщательно размешайте миксером. Потом добавьте грубо нарезанные грецкие орехи и вылейте на слой яблок в форму для выпечки. Сверху залейте тестом и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте 30 минут и проверьте готовность зубочисткой – она должна из теста выходить чистой. После того, как достали пирог из духовки, дайте ему остыть 10 минут и переверните на блюдо.

Веганский рулет из фасоли с овощами и орехами: рецепт от Асмик Гаспарян

Веганский рулет из фасоли с овощами и орехами www.segodnya.ua

Выпускница Le Cordon Bleu Асмик Гаспарян поделилась своим рецептом веганского рулета из фасоли с овощами. То, что нужно для празднования Дня вегана!

Ингредиенты:

Фасоль белая – 700 г

Орехи грецкие – 150 г

Лук – 2-3 шт.

Морковь – 1 шт.

Дижонская горчица – 2 ст.л.

Болгарский перец (консервированный или замороженный) – 100 г

Зелень (укроп, шпинат) – по вкусу

Тимьян – 1 ч. л.

Кориандр молотый – 1 ч. л.

Кунжут – 100 г

Приготовление: Морковь и фасоль хорошо помыть, а затем отварить до готовности. Лук нашинковать и пожарить. В блендере измельчить орехи в мелкую крошку. К фасоли добавить лук, орехи и тимьян, все измельчить в блендере до состояния пасты. Затем выложить полученную массу прямоугольником на пищевую пленку и разровнять ложкой.

Затем на пасту слоями положить горчицу, натертую морковь, измельченную зелень и порезанный болгарский перец. Затем все свернуть в рулет, поставить на час в холодильник. Через час достать рулет и посыпать кунжутом.

Веганский салат с черри от Кортни Кардашьян

Овощной салат от Кортни Кардашьян www.pinterest.ca

Впервые этот салат теледива продемонстрировала у себя в сториз, а затем по многочисленным просьбам фанатов поделилась рецептом, тем самым обеспечила легкому и вкусному блюду небывалую славу!

Ингредиенты:

Салат-латук – 1-1,5 пакета

Помидоры черри – 0,5 чашки

Мини-перец – 0,5 ст.

Огурец – ¾ ст.

Кедровые орехи – ½ чашки

Заправка:

Гималайская розовая соль – 0,5 ч.л.

Перец – 0,25 ч.л.

Медовая горчица – 1 ст.л.

Бальзамический уксус – 2 ст.л.

Приготовление: Всю зелень и овощи хорошо помыть, затем обсушить. Помидоры порезать пополам, добавить к листьям латука. Затем некрупно нарезать огурцы и перец. Все сложить в одну миску, добавить кедровые орехи. В отдельной емкости смешать уксус, горчицу, перец и соль для заправки и добавить ее к салату. Все перемешать и подавать к столу.

Веган-боул от Риты Дакоты

Веган-боул от Риты Дакоты wolt.com

Рита Дакота совсем недавно в полку вегетарианцев. Певица признается, что отказалась от мяса, а также от мучного и жирного в связи с самочувствием. При этом она отметила, что после отказа от продуктов животного происхождения она почувствовала себя лучше. Ко Дню вегана предлагаем вам фирменный рецепт Риты Дакоты – веган-боул.

Ингредиенты:

Цветная капуста – 200 г

Морковь – 2-3 шт.

Черешковый сельдерей – 1-2 шт.

Имбирь – 1 корень

Оливковое масло – 1 ст.л.

Миндаль – 100 г

Кокосовое молоко – 250 г

Приготовление: Цветную капусту нужно помыть, разобрать на соцветия и отварить в подсоленной воде до полуготовности. Морковь и сельдерей нарезать тонкими ломтями, имбирь, наоборот, крупно. Затем на сковороде разогреть оливковое масло и обжарить овощи 2-3 минуты. Затем добавить к овощам миндаль, кокосовое молоко, капусту и обжарить еще 3-4 минуты. Все перемешать, посолить и можно подавать на стол.

Веганские митболы от Сати Казановой

Веганские митболы kotletka.com.ua

Экс-солистка группы "Фабрика" Сати Казанова является убежденной вегетарианкой уже много лет и по части приготовления различных вкусностей – гуру. В ее арсенале множество блюд, которые готовят без мяса и даже без животного белка. Веганские митболы от Сати Казановой в День вегана будет лучшим украшением стола!

Ингредиенты:

Цветная капуста – 1 кочан

Киноа – 1 ст.

Замоченный лен – 2 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Корица – 1 ч.л.

Растительное масло – 3 ст.л.

Зелень по вкусу

Мука – 2-3 ст.л.

Приготовление: Рецепт этого блюда довольно прост. Для начала следует отварить киноа до готовности (20-30 минут). Цветную капусту помыть, отварить до полуготовности и некрупно порезать. Затем смешать со специями, киноа и льном. Все перемешать и жарить на политой растительным маслом сковороде как котлеты.

Подавать с любым вкусным соусом.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как приготовить веганские нутовые тефтели.