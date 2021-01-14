На Землю прилетів ящик вина з космосу

Дванадцять пляшок вина, які протягом року перебували на Міжнародній космічній станції, повернулися на землю.

Як пише The Guardian, 13 січня капсула SpaceX Dragon із вином і пагонами виноградної лози сортів Мерло і Каберне Совіньйон приземлилася в Мексиканській затоці на узбережжі Тампи.

Продукти на Міжнародну космічну станцію відправляла компанія Space Cargo Unlimited, яка займається біологічними дослідженнями в космосі. Вино і виноградні лози провели у космосі приблизно рік, протягом якого вони зазнавали впливу невагомості та більш високої радіації, ніж на Землі.

"Випробування вина і лози у невагомості допоможуть зрозуміти, як зробити їх більш витривалими на Землі, особливо з огляду на зміни клімату", – заявив гендиректор Space Cargo Unlimited Ніколя Гом. І додав, що дослідники Марса та Місяця будуть не проти мати доступ до гарної їжі та напоїв.

Обидва набори лоз – земний і космічний – зберігали в темряві за однакової температури й ідентичного рівня вологості. Червоне вино з Бордо зберігалося в космосі протягом 12 місяців у спеціальних металевих циліндрах. Вино з цих пляшок порівняють з аналогічними зразками, які залишилися на Землі і зберігалися за тієї самої температури.

Пляшки планують відкоркувати наприкінці лютого в Бордо, в межах спеціальної дегустації. Французькі сомельє оцінять смак вина та повідомлять, як на нього вплинула мікрогравітація і підвищена радіація. Склад напою також перевірять у лабораторії.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що астронавти космічної агенції NASA зібрали перший в історії урожай редиски на Міжнародній космічній станції. Овоч у кількості 20 штук має повернутися на Землю наступного року.