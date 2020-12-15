NASA зібрала урожай редиски в космосі

Астронавти космічної агенції NASA зібрали перший в історії урожай редиски на Міжнародній космічній станції. Овоч кількостю 20 штук має повернутися на Землю наступного року.

Космонавти зібрали редиску в орбітальній оранжереї Advanced Plant Habitat (APH), загорнули у фольгу і помістили в холод для зберігання. Перед тим, як коренеплід повернуть на Землю, астронавти хочуть висадити і зібрати другу партію врожаю, пише видання Food & Wine.

Потім обидва врожаю хочуть порівняти з третім контрольним зразком редису, вирощеним у камері, що імітує навколишнє середовище Міжнародної космічної станції – вона знаходиться в Космічному центрі Кеннеді.

Астронавт NASA і бортінженер 64-ої експедиції Кейт Рубінс перевіряє, як росте редис. Джерело: NASA

За словами фахівців, вирощування різних культур в космосі допомагає визначити, які рослини краще за все розвиваються в умовах мікрогравітації, аби в майбутньому можна було урізноманітнити раціон астронавтів. В рамках цієї програми програми в орбітальній оранжереї APH вже завершили 11 експериментів з вирощування космічних овочів, придатних для вживання людьми – від салату ромен в 2015 році до японської гірчиці Mizuna в минулому році.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що NASA запустила ракету на Марс для пошуку життя. Ракета повинна долетіти до планети в лютому 2021 року.

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