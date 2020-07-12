Названо 6 переваг вживання малини

Малина відома людству протягом тисячоліть. Завдяки своєму соковитому смаку і великій кількості антиоксидантів вона є однією з найуживаніших ягід у світі.

Серед її головних переваг виділяється здатність знижувати артеріальний тиск, покращувати роботу травної системи та захищати від раку, повідомляє muyinteresante.es.

OBOZREVATEL пропонує детальніше ознайомитися з корисними властивостями.

Захист від серцево-судинних захворювань

Наявність флавоноїдів у малині допомагає знизити ризик смерті від серцево-судинних захворювань, а високий вміст поліфенолів запобігає накопиченню тромбоцитів і знижує кров'яний тиск.

Дослідження Гарвардської школи громадської охорони здоров'я (США) показали, що регулярне надходження в організм антоціанів, які присутні в малині, може знизити ризик серцевого нападу на 32 % у жінок молодого і середнього віку. Ба більше, калій в цій ягоді також підтримує здоров'я серця.

Профілактика раку

Малина містить потужні антиоксиданти, які діють проти вільних радикалів, пригнічуючи ріст пухлин і зменшуючи запалення в організмі. Таким чином, поліфеноли також захищають від багатьох видів раку (стравоходу, легенів, глотки, підшлункової залози, простати і товстої кишки).

Контроль діабету

Ягода містить багато клітковини, яка допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові. Згідно з дослідженнями, завдяки регулярному вживанню малини у людей з діабетом 1 типу нижчий рівень глюкози, а з діабетом 2 типу – підвищується цукор в крові, ліпіди та інсулін.

Здоров'я очей

Малина допомагає зберегти здоров'я очей, так як захищає від ультрафіолетового випромінювання. Крім того, вважається, що вона здатна уповільнити вікову дегенерацію зору.

Продуктивність мозку

Дослідження на тваринах виявили позитивний зв'язок між споживанням флавоноїдів із таких ягід, як малина, і поліпшенням пам'яті, а також затримку когнітивних здібностей, пов'язаних зі старінням.

Користь для травної системи

Завдяки вмісту клітковини малина запобігає закрепам і підтримує здорову травну систему. Вона сприяє дефекації, що вкрай важливо для виведення токсинів з організму через жовч і кал.

Крім того, її високе споживання пов'язане з нижчим ризиком розвитку інсульту, гіпертонії, діабету, ожиріння, ішемічної хвороби серця, а також деяких шлунково-кишкових захворювань.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як яблука впливають на серцево-судинні захворювання. Наукові дані показали, що люди, які їдять хоча б одне яблуко на день протягом року, знижують ризик смерті від серцевого нападу – на 25 %, а від інсульту – на 27 %.