Названы 6 преимуществ употребления малины

Малина известна человечеству на протяжении тысячелетий. Благодаря своему сочному вкусу и большому количеству антиоксидантов она является одной из самых употребляемых ягод в мире.

Среди ее главных преимуществ выделяется способность снижать артериальное давление, улучшать работу пищеварительной системы и защищать от рака, сообщает muyinteresante.es.

OBOZREVATEL предлагает более подробно ознакомиться с полезными свойствами.

Защита от сердечно-сосудистых заболеваний

Наличие флавоноидов в малине помогает снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, а высокое содержание полифенолов предотвращает накопление тромбоцитов и снижает кровяное давление.

Исследования Гарвардской школы общественного здравоохранения (США) показали, что регулярное поступление в организм антоцианов, которые присутствуют в малине, может снизить риск сердечного приступа на 32 % у женщин молодого и среднего возраста. Более того, калий в этой ягоде также поддерживает здоровье сердца.

Профилактика рака

Малина содержит мощные антиоксиданты, которые действуют против свободных радикалов, подавляя рост опухолей и уменьшая воспаления в организме. Таким образом, полифенолы также защищают от многих видов рака (пищевода, легких, глотки, поджелудочной железы, простаты и толстой кишки).

Контроль диабета

Ягода содержит много клетчатки, которая помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Согласно исследованиям, благодаря регулярному употреблению малины у людей с диабетом 1 типа более низкий уровень глюкозы, а с диабетом 2 типа – повышается сахар в крови, липиды и инсулин.

Здоровье глаз

Малина помогает сохранить здоровье глаз, так как защищает от ультрафиолетового излучения. Кроме того, считается, что она способна замедлить возрастную дегенерацию зрения.

Продуктивность мозга

Исследования на животных выявили положительную связь между потреблением флавоноидов из таких ягод, как малина, и улучшением памяти, а также задержку когнитивных способностей, связанных со старением.

Польза для пищеварительной системы

Благодаря содержанию клетчатки малина предотвращает запоры и поддерживает здоровую пищеварительную систему. Она способствует дефекации, что крайне важно для выведения токсинов из организма через желчь и кал.

Кроме того, ее высокое потребление связано с более низким риском развития инсульта, гипертонии, диабета, ожирения, ишемической болезни сердца, а также некоторых желудочно-кишечных заболеваний.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как яблоки влияют на сердечно-сосудистые заболевания. Научные данные показали, что люди, которые едят хотя бы одно яблоко в день в течение года, снижают риск смерти от сердечного приступа – на 25 %, а от инсульта – на 27 %.