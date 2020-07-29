Названо 7 продуктів, багатих на мінерали

Олена Козлова FoodOboz 17:30, 29.07.2020

Здорове і збалансоване харчування забезпечує безліч поживних речовин для організму. При цьому мінерали необхідні для виконання його життєво важливих функцій.

Горіхи, капуста, устриці та авокадо – одні з тих продуктів, які містять їх у великій кількості, тому рекомендуються для підтримання гарного здоров'я, повідомляє alimente.elconfidencial.com.

Авокадо містить багато магнію, калію, марганцю та міді

Продукти, багаті на мінерали

Горіхи і насіння

Вони містять магній – необхідний мінерал для серця, м'язів і мозку, а також цинк, марганець, мідь, селен і фосфор. Деякі сорти, такі як бразильські горіхи, покривають 174 % добової потреби в селені, а 28 г насіння гарбуза – 40 % щоденної норми магнію.

Морепродукти

Мідії, молюски та устриці є делікатесом і концентратом незамінних для організму мінералів, особливо селену, цинку, міді та заліза. Порція з 6 середніх устриць повністю задовольняє щоденну потребу в цинку і міді, а в селені та залізі – на 30 % і 22 % відповідно. При цьому цинк – один з ключових елементів для підтримання імунної системи.

Хрестоцвіті овочі (різні види капусти, салатів і зелені)

Хрестоцвіті овочі мають безліч корисних властивостей. Вони є потужними антиоксидантами і, зокрема, виділяються захисною дією проти серцево-судинних захворювань і раку.

Крім того, в них міститься багато сірки – мінералу, який необхідний для функціонування клітин, а також детоксикації та синтезу глутатіону, потужного антиоксиданту, що виробляється організмом. Також вони багаті на магній, калій, марганець і кальцій.

Яйця

Яйця належать до найпоживніших продуктів, які існують. Крім того, що вони є високоякісним джерелом білка, в них багато мінералів (заліза, фосфору, цинку, селену), вітамінів, корисних жирів і антиоксидантів.

Какао (темний шоколад)

Шматочок темного шоколаду з високим вмістом какао відмінно підійде для завершення прийому їжі. Серед його численних біологічно активних компонентів виділяється значна кількість магнію та міді.

Магній необхідний для виробництва енергії, регуляції артеріального тиску, функціонування нервової системи і контролю цукру в крові. Мідь, з іншого боку, сприяє росту і розвитку, вуглеводному обміну, засвоєнню заліза та утворенню червоних кров'яних клітин.

Авокадо

Це один з найзатребуваніших продуктів, багатих на корисні жири, клітковину, вітаміни і мінерали. У ньому багато магнію, калію, марганцю та міді.

Калій є важливим мінералом для регуляції кров'яного тиску і здоров'я серця. Дослідження показали, що дієти з високим вмістом калію можуть допомогти знизити ризик серцевих захворювань та інсульту на 24 %.

Молочні продукти

Йогурт і сир – одні з найпоширеніших джерел кальцію в раціоні, незамінного мінералу для здоров'я кісток і серця. У літніх людей часто спостерігається дефіцит кальцію, тому вживання цих продуктів є відмінним способом збільшити його кількість.

Також в них містяться інші мінерали – калій, фосфор, цинк і селен.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, в яких продуктах міститься багато вітамінів. Їх дефіцит може призвести до різних захворювань і виснаження організму.

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