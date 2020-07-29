Названы 7 продуктов, богатых минералами

Здоровое и сбалансированное питание обеспечивает множество питательных веществ для организма. При этом минералы необходимы для выполнения его жизненно важных функций.

Орехи, капуста, устрицы и авокадо – одни из тех продуктов, которые содержат их в большом количестве, поэтому рекомендуются для поддержания хорошего здоровья, сообщает alimente.elconfidencial.com.

Авокадо содержит много магния, калия, марганца и меди

Продукты, богатые минералами

Орехи и семена

Они содержат магний – необходимый минерал для сердца, мышц и мозга, а также цинк, марганец, медь, селен и фосфор. Некоторые сорта, такие как бразильские орехи, покрывают 174 % суточной потребности в селене, а 28 г семян тыквы – 40 % ежедневной нормы магния.

Морепродукты

Мидии, моллюски и устрицы являются деликатесом и концентратом незаменимых для организма минералов, особенно селена, цинка, меди и железа. Порция из 6 средних устриц полностью удовлетворяет ежедневную потребность в цинке и меди, а в селене и железе – на 30 % и 22 % соответственно. При этом цинк – один из ключевых элементов для поддержания иммунной системы.

Крестоцветные овощи (различные виды капусты, салатов и зелени)

Крестоцветные овощи обладают множеством полезных свойств. Они являются мощными антиоксидантами и, в частности, выделяются защитным действием против сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Кроме того, в них содержится много серы – минерала, который необходим для функционирования клеток, а также детоксикации и синтеза глутатиона, мощного антиоксиданта, вырабатываемого организмом. Также они богаты магнием, калием, марганцем и кальцием.

Яйца

Яйца относятся к самым питательным продуктам, которые существуют. Помимо того, что они являются высококачественным источником белка, в них много минералов (железа, фосфора, цинка, селена), витаминов, полезных жиров и антиоксидантов.

Какао (темный шоколад)

Кусочек темного шоколада с высоким содержанием какао отлично подойдет для завершения приема пищи. Среди его многочисленных биологически активных компонентов выделяется значительное количество магния и меди.

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Магний необходим для производства энергии, регуляции артериального давления, функционирования нервной системы и контроля сахара в крови. Медь, с другой стороны, способствует росту и развитию, углеводному обмену, усвоению железа и образованию красных кровяных клеток.

Авокадо

Это один из самых востребованных продуктов, богатых полезными жирами, клетчаткой, витаминами и минералами. В нем много магния, калия, марганца и меди.

Калий является важным минералом для регуляции кровяного давления и здоровья сердца. Исследования показали, что диеты с высоким содержанием калия могут помочь снизить риск сердечных заболеваний и инсульта на 24 %.

Молочные продукты

Йогурт и сыр – одни из наиболее распространенных источников кальция в рационе, незаменимого минерала для здоровья костей и сердца. У пожилых людей часто наблюдается дефицит кальция, поэтому употребление этих продуктов является отличным способом увеличить его количество.

Также в них содержатся другие минералы – калий, фосфор, цинк и селен.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, в каких продуктах содержится много витаминов. Их дефицит может привести к различным заболеваниям и истощению организма.