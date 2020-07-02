Названо найкалорійніші фрукти, які не варто виводити з раціону

Авокадо, виноград і банани відносяться до найкалорійніших фруктів. Однак, незважаючи на це, вони забезпечують організм необхідними вітамінами і мінералами, тому їх не варто виключати з раціону.

Головне – дотримуватися правильних пропорцій, оскільки будь-які фрукти, які вживаються в надлишку, можуть сприяти збільшенню ваги, повідомляє tuasaude.com.

Авокадо

Цей фрукт містить корисні мононенасичені жири, вітаміни С, Е і К, а також мінерали, такі як калій і магній. Авокадо покращує роботу кишківника, контролює рівень цукру, піклується про серце і зберігає шкіру та волосся здоровими.

Також воно може використовуватися в дієтах для схуднення, якщо вживати невеликими порціями. Рекомендується не перевищувати 2 столові ложки на день (близько 45 ккал). В цілому авокадо можна додавати в салати, овочеві коктейлі або десерти, а також робити з нього гуакамоле.

Кокос

М'якоть кокоса багата насиченими жирами, а кокосова вода – вуглеводами і мінералами. Це калорійний фрукт, оскільки в 100 г м'якоті міститься близько 406 ккал, що становить практично 1/4 від норми, яку необхідно вживати щодня.

Однак він володіє різними перевагами для здоров'я – підсилює відчуття ситості та покращує роботу кишківника, піклується про здоров'я серця, зміцнює імунну систему та допомагає забезпечити організм мінералами.

Кокос слід їсти невеликими порціями. Найкращим варіантом є споживання не більше 2 столових ложок (30 мл) масла, 1/2 чашки молока або 30 г м'якоті на день, щоб уникнути збільшення ваги.

Червоний виноград

Виноград – це плід, вуглеводи якого мають помірний глікемічний індекс. Його надмірне споживання сприяє підвищенню рівня цукру в крові. Що стосується калорійності, в 100 г міститься приблизно 50 ккал.

Виноград багатий на ресвератрол – потужний антиоксидант, який присутній в шкірці. Він допомагає запобігти раку та серцево-судинним захворюванням. Ідеальна кількість для одного прийому їжі – 17 маленьких або 12 великих виноградин.

Банан

Цей фрукт містить 21,8 г вуглеводів і 104 ккал на 100 г. Він багатий на калій і магній, тому допомагає запобігти м'язовим спазмам і знизити артеріальний тиск. Крім того, завдяки клітковині йому вдається регулювати роботу кишківника, а триптофан сприяє поліпшенню настрою.

В ідеалі варто їсти 1 маленький банан (або 1/2 великого) на день, щоб уникнути збільшення ваги. Також його можна поєднувати з невеликою кількістю кориці, вівсянкою, арахісовим маслом, жменею горіхів, насінням чіа або льону.

Хурма підтримує рівень цукру в крові

Хурма

Хурма середнього розміру містить близько 80 ккал і 20 г вуглеводів, тому при вживанні в надлишку сприяє збільшенню ваги. Бажано віддавати перевагу середнім або маленьким плодам.

Також варто їсти шкірку, оскільки в ній міститься найвища кількість клітковини, необхідної для підтримання стабільного рівня цукру в крові та зменшення виробництва жиру.

Інжир

Цей фрукт володіє чудовими властивостями, оскільки в ньому присутня речовина крадін і велика кількість волокон, які покращують роботу кишківника. Проте 100 г інжиру містять 10,2 г вуглеводів і 41 ккал. Ідеальна кількість становить 2 середніх одиниці, переважно свіжих, а не у вигляді сухофруктів.

Манго

Це фрукт, багатий на вуглеводи (близько 15 г і 60 ккал на 100 г), вітаміни і мінерали. Манго володіє різними перевагами для здоров'я – допомагає поліпшити роботу кишківника та імунної системи, а також сприяє здоров'ю очей, шкіри і волосся. Рекомендована порція – 1/2 маленького або 1/4 великого манго.

У сухофруктах міститься багато калорій

Сухофрукти

Важливо дотримуватися обережності з такими сухофруктами, як родзинки, інжир, курага та інші. Вони зневоднені, містять багато калорій і мають вищий глікемічний індекс.

Незважаючи на це, деякі дослідження показали, що сухофрукти можуть містити в 3 рази більше поживних мікроелементів, ніж свіжі фрукти, а також вони багаті на нерозчинну клітковину, яка сприяє функціонуванню кишківника.

Щоб вживати їх правильно, необхідно їсти невеликими порціями і в поєднанні з корисними жирами або білками (йогурт або молоко), оскільки це може запобігти підвищенню рівня цукру в крові.

Асаї

Це антиоксидантний фрукт, який допомагає поліпшити імунну систему, запобігає старінню та забезпечує організм енергією. Однак він містить багато калорій, особливо коли цукор, сироп гуарани або інші продукти, які використовуються для поліпшення смаку, додаються в м'якоть.

У 100 г заморожених ягід асаї (без цукру) близько 58 ккал і 6,2 г вуглеводів, тому вживати їх краще в невеликих кількостях.

Фрукти в сиропі

Зазвичай вони містять в два або три рази більше калорій, ніж свіжі. Під час схуднення краще взагалі уникати їх вживання. В цілому можна їсти 2-3 одиниці на день, переважно варіюючи фрукти, щоб отримувати різні поживні речовини.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про фрукти з високим і низьким вмістом цукру. Необхідно їсти щонайменше три порції на день, поєднуючи з іншими продуктами, оскільки вплив цукру на організм в такому випадку сильно відрізняється.