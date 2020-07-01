Названо фрукти з високим і низьким вмістом цукру

Через прагнення до здорового харчування та обмеження в раціоні вуглеводів, багато людей почали замислюватися про те, чи дійсно фрукти корисні для здоров'я.

Доктор Монтс Фольч, експерт в області харчування та дієтології, стверджує, що фрукти – це здорова їжа. Однак багато що залежить від їхньої кількості, виду та якості. Важливо пам'ятати, що в багатьох з них міститься велика кількість цукру, повідомляє webconsultas.com.

Фрукти з високим вмістом цукру на 100 г:

Фініки – 63,95 г

Інжир – 16,26 г

Виноград – 16,25 г

Манго – 13,66 г

Вишня – 12,82 г

Банан – 12,13 г

Мандарин – 10,58 г

Яблуко – 10,31 г

Фрукти з низьким вмістом цукру на 100 г:

Авокадо – 0,70 г

Лимон – 2,50 г

Чорниця – 4,04 г

Малина – 4,42 г

Полуниця – 4,89 г

Кавун – 6,20 г

Грейпфрут – 7,00 г

Мускусна диня – 7,86 г

Фрукти та діабет

За словами експерта, люди, у яких підвищений рівень цукру в крові або підтверджений діабет, повинні їсти щонайменше три порції фруктів на день, поєднуючи з іншими продуктами, оскільки вплив цукру на організм в такому випадку сильно відрізняється. Це також стосується тих, хто має надлишкову вагу або страждає від ожиріння.

Фруктові смузі та соки

Незважаючи на свою популярність, смузі представляють собою певний ризик, тому що при подрібненні фруктів не завжди зрозуміла їхня кількість, яка вживається. Таким чином, організм може отримувати більше цукру.

Щоб не перевищувати його кількість, краще поєднувати різні фрукти та овочі. Завдяки цьому легко створити коктейль з вітамінів, мінералів, мікроелементів, води, клітковини та антиоксидантів.

Однак, щоб дотримуватися здорового харчування, не варто перевищувати 150 мл соків на день (домашніх або магазинних, але з відновлених концентратів). Що стосується нектарів та інших фруктових напоїв, які не містять 100 % фруктів, незалежно від того, додано в них цукор чи ні, краще їх уникати.

Також потрібно їсти фрукти зі шкіркою, оскільки вона забезпечує клітковиною, яка допомагає регулювати засвоєння фруктози організмом.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, які овочі та фрукти не потрібно чистити. Завдяки цьому можна збільшити кількість корисних речовин у своєму раціоні.

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