Названо найкращі фрукти для запобігання серцево-судинним захворюванням

Вживання фруктів є однією з найкращих альтернатив для запобігання розвитку серцево-судинних захворювань. Вони забезпечують організм вітамінами, волокнами та мінералами, які корисні для здоров'я серця.

Тим, хто вже зіткнувся з порушеннями його роботи, потрібно обов'язково включити їх в свій раціон, повідомляє saludycardiologia.com.

Червоні фрукти

Фрукти з таким відтінком особливо корисні для серця, артерій і кровоносних судин, так як містять лікопін – антиоксидант, який дуже допомагає серцево-судинній системі. Крім того, в них присутня еллагова кислота, яка нейтралізує ракові клітини. Також вони здатні зменшувати ризик інсультів і серцевих нападів.

До найрекомендованіших фруктів належать:

Полуниця

Ожина

Кавун

Черешня

Яблука

Темні фрукти

Вони дуже корисні для здоров'я серця, тому що мають в своєму складі багато антиоксидантів, на відміну від інших груп фруктів. Також їхні переваги полягають у зміцненні імунної системи та забезпеченні незліченної кількості вітамінів.

Ті, які виділяються найбільше:

Чорниця

Аґрус

Сливи

Виноград

Інжир

Бузина

Світлі фрукти

Вони містять велику кількість мінералів, вітамінів і фітохімікатів, які піклуються про здоров'я серцево-судинної системи, зміцнюють її та допомагають функціонуванню.

Одні з найкращих фруктів:

Банани

Персики

Нектарини

Екзотичні фрукти

Дослідження підтверджують, що вони є найкориснішими для здоров'я серця, тому що в них є різні природні антиоксиданти. Періодичне вживання екзотичних фруктів може знизити ризик розвитку аномалії коронарних артерій до 17 %.

Серед них виділяються:

Манго

Папайя

Червона пітахайя

Гуава

Тамаринд

Раніше OBOZREVATEL розповідав про фрукти з високим і низьким вмістом цукру. Необхідно їсти не менше трьох порцій на день, поєднуючи з іншими продуктами, оскільки вплив цукру на організм в такому випадку сильно відрізняється.