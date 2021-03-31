Названо сім унікальних властивостей авокадо

Чим корисне авокадо

Авокадо – унікальний фрукт, багатий корисними нутрієнтами та жирами. Він додає будь-якій страві м'якість і приємну текстуру.

Журнал Marie Claire пише про те, в чому ще полягає унікальність авокадо і його користь для здоров'я.

1. Захист для серця

Мононенасичені, або "корисні", жири, які у великій кількості містяться в авокадо, сприятливо позначаються на здоров'ї серця, знижуючи ризик серцевих нападів і рівень поганого холестерину в крові.

Крім ненасичених жирів, авокадо також містить деякі антиоксиданти, які проводять ефективну профілактику запалень й оксидативного стресу (пошкодження клітин через надмірне окислення) в судинах. У підсумку, споживаючи по одному авокадо щодня, ви можете значно поліпшити кровотік і стан своєї серцево-судинної системи загалом.

2. Зниження ваги

Як же такий багатий жирами продукт може допомогти знизити вагу? Адже жир – головний винуватець зайвих кілограмів. Однак вчені довели, що авокадо дійсно допомагає худнути: завдяки високому вмісту жирів і клітковини (приблизно 14 г на один плід) після його споживання ви відчуваєте повне насичення, і це рятує вас від нав'язливого бажання перекусити протягом дня.

Наприклад, дослідження, опубліковане в журналі Nutrition Journal, показало, що люди, які страждають від хронічної зайвої ваги, позбавлялися від бажання перекусити майже на п'ять годин, як тільки додавали у свій щоденний раціон лише половину авокадо.

3. Зниження ризику діабету

Останні наукові дослідження свідчать про те, що авокадо – це найкраще, що придумала природа для регуляції цукру в крові. В одному з недавніх експериментів учасники додавали половину авокадо у свій ланч, після чого фахівці вимірювали рівень глюкози та інсуліну в їхній крові з регулярними інтервалами.

Результати експерименту показали, що незважаючи на те, що авокадо підвищує загальну калорійність страви, воно не змінює рівень цукру в крові.

4. Поліпшення зору

Дегенерація жовтої плями – одна з найбільш поширених причин ранньої втрати зору, тому такі нутрієнти, як лютеїн і зеаксантин, – справжній must-eat для сучасної людини. І в авокадо вони обидва містяться у великій кількості. Причому важливо враховувати, що вони засвоюються в організмі тільки в складі продуктів харчування, тому добавки тут безсилі.

Саме тому, якщо ви відчуваєте, що ваш зір уже не той, що був раніше, варто додати у свій щоденний раціон авокадо. Тим більше, що воно є найбагатшим джерелом лютеїну серед 20 інших часто споживаних фруктів.

5. Волосся і шкіра стануть красивішими

Ті самі лютеїн і зеаксантин, які є в авокадо, слугують головними захисниками наших клітин від пошкодження ультрафіолетом і тих шкідливих окислювальних процесів, які він запускає. УФ-промені призводять до передчасного старіння шкіри і негативно позначаються на здоров'ї волосся, роблячи його слабким і зневодненим.

Окрім того, одне авокадо на день забезпечить більше ніж 20% від рекомендованої денної дози вітаміну Е, який є улюбленим компонентом б'юті-засобів. Він допомагає знешкоджувати вільні радикали, які деформують структуру тканин.

6. Гарний настрій як нормальний стан

Регулярне споживання авокадо допоможе стабілізувати ваш емоційний стан завдяки високому вмісту низки вітамінів і мінералів, які позитивно позначаються на змінах настрою. Тіло отримує весь комплекс нутрієнтів, які необхідні для його злагодженого функціонування. В підсумку ніщо не заважає вашому організму здійснювати повноцінне вироблення серотоніну, гормону щастя, внаслідок чого припливи енергії, хороших думок і натхнення стають нормальним станом, а не рідкісним винятком із правил.

Одну з головних ролей відіграє висока концентрація калію, якою може похвалитися авокадо. Наукові дослідження не раз показували, що люди, які схильні до депресивних думок, мають низький вміст калію в організмі.

7. Усі найкорисніші речовини – в одному фрукті

Авокадо містить близько 20 видів вітамінів і мінералів, і це робить його справжнім рекордсменом. В одному плоді містяться такі відсотки речовин від рекомендованої щоденної дози споживання: вітамін K – 53%, фолат – 41%, вітамін С – 33%, вітамін В5 – 28%, калій – 28%, вітамін В6 – 26%, вітамін Е – 21%, мідь – 19%. У авокадо також можна знайти лютеїн, тіамін, залізо, ніацин, рибофлавін і цілий набір антиоксидантів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з кардіологічної асоціації США дійшли висновку, що вживання певної кількості фруктів і овочів знижує ризик ранньої смерті.